Моментална реакция: КС образува дело по жалбата на „Възраждане“ за „Лукойл“

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание. Искането е за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Промените са приети от парламента на 7 ноември 2023 г. и са обнародвани в Държавен вестник, бр. 97 от 14.11.2025 г., с Указ №223/2025 г.

Според вносителите, текстовете противоречат на разпоредбите на:

чл. 4, ал. 1

чл. 8

чл. 17, ал. 3

чл. 19, ал. 1 и ал. 3

чл. 87, ал. 1

чл. 88, ал. 1

от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.