      петък, 21.11.25
          Моментална реакция: КС образува дело по жалбата на „Възраждане" за „Лукойл"

          Снимка: Александра Маркарян / offnews.bg
          Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание. Искането е за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

          Промените са приети от парламента на 7 ноември 2023 г. и са обнародвани в Държавен вестник, бр. 97 от 14.11.2025 г., с Указ №223/2025 г.

          Костадинов: Сезираме Конституционния съд за „Лукойл“ Костадинов: Сезираме Конституционния съд за „Лукойл“

          Според вносителите, текстовете противоречат на разпоредбите на:

          • чл. 4, ал. 1
          • чл. 8
          • чл. 17, ал. 3
          • чл. 19, ал. 1 и ал. 3
          • чл. 87, ал. 1
          • чл. 88, ал. 1

          от Конституцията на Република България.

          Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.

          ЕК дава България на съд заради замърсяването на въздуха

          Десислава Димитрова -
          ЕК обяви, че ще предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Литва, Португалия и Швеция заради неспазени ангажименти за намаляване на емисиите на няколко основни замърсителя на въздуха.
          Общество

          „Метрополитен“: Няма нито една компрометирана сграда вследствие на строежа на метрото

          Никола Павлов -
          Нито една от сградите по 52-те километра изградено софийско метро не е компрометирана, заяви директорът на „Метрополитен“ Николай Найденов по време на брифинг в...
          Общество

          Служители на НОИ в Бургас на протест, искат 20% увеличение на заплатите

          Никола Павлов -
          Служители на Националния осигурителен институт (НОИ) в Бургас протестираха днес с искане в държавния бюджет за 2026 г. да бъде заложено увеличение на възнагражденията...

