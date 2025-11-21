Моментална реакция: КС образува дело по жалбата на „Възраждане“ за „Лукойл“

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание. Искането е за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Промените са приети от парламента на 7 ноември 2023 г. и са обнародвани в Държавен вестник, бр. 97 от 14.11.2025 г., с Указ №223/2025 г.
Според вносителите, текстовете противоречат на разпоредбите на:
чл. 4, ал. 1
чл. 8
чл. 17, ал. 3
чл. 19, ал. 1 и ал. 3
чл. 87, ал. 1
чл. 88, ал. 1
от Конституцията на Република България.
Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.
