Мощите на св. Георги Победоносец пристигат в село Могила на Въведение Богородично

Мощите на свeти великомъченик Георги Победоносец ще бъдат тържествено посрещнати днес в едноименния храм в старозагорското село Могила. Събитието е специално организирано да съвпадне с празника Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейство, съобщават от официалната страница на кметството, предаде кореспондентът на БТА Павлина Дудева.

„Това е историческо събитие за целия регион – за първи път мощи на Св. великомъченик Георги Победоносец пристигат в село Могила“, подчертават организаторите.

По повод празника в храма „Св. Георги Победоносец“ ще бъде отслужено вечерно богослужение, след което ще се проведе беседа, посветена на духовния ден. В събитието могат да се включат малки и големи, а финалът ще бъде отбелязан с общо украсяване на елхата в двора на църквата.