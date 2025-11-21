Моуриньо: ВАР да се премахне

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо отправи поредна порция критики към португалските съдии. Според него решенията в последните мачове ощетяват както неговия отбор, така и съперниците им. Специалния беше категоричен, че системата ВАР не изпълнява основната си функция.

„По-добре е да премахнем ВАР. Ако ВАР не може да се намеси, когато има грешка от такъв мащаб… Какво прави ВАР? И нищо повече“, заяви Моуриньо преди мача срещу третодивизионния Атлетико в турнира за Купата на Португалия.

Изказването идва на фона на разочароваща серия за Бенфика – поражение с 0:1 от Байер Леверкузен в Шампионската лига и 2:2 срещу Каза Пиа в първенството.

След равенството „орлите“ останаха трети в класирането с 25 точки, на шест зад лидера Порто.