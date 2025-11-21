НА ЖИВО
      петък, 21.11.25
          Моуриньо: ВАР да се премахне

          Специалния отново атакува съдийството

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо отправи поредна порция критики към португалските съдии. Според него решенията в последните мачове ощетяват както неговия отбор, така и съперниците им. Специалния беше категоричен, че системата ВАР не изпълнява основната си функция.

          „По-добре е да премахнем ВАР. Ако ВАР не може да се намеси, когато има грешка от такъв мащаб… Какво прави ВАР? И нищо повече“, заяви Моуриньо преди мача срещу третодивизионния Атлетико в турнира за Купата на Португалия.

          Изказването идва на фона на разочароваща серия за Бенфика – поражение с 0:1 от Байер Леверкузен в Шампионската лига и 2:2 срещу Каза Пиа в първенството.

          След равенството „орлите“ останаха трети в класирането с 25 точки, на шест зад лидера Порто. 

