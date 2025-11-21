Началник на Генералния щаб на ВСУ: Тази година доведе украинската армия до точката на изтощение

Началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрей Гнатов заяви в интервю пред германското издание Die Zeit, че заради недостига на личен състав, украинската армия е в крайно тежка ситуация.

В отговор на въпрос относно недостига на персонал, той заяви, че изминалата година война е изтощила украинската армия.

Припомняме, че Зеленски смени началника на Генералния щаб на въоръжените сили на 16 март 2025 г. На поста беше назначен Андрей Гнатов, който преди това беше заместник-началник на ведомството.