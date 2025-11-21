НА ЖИВО
          Началник на Генералния щаб на ВСУ: Тази година доведе украинската армия до точката на изтощение

          Андрей Гнатов
          Андрей Гнатов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Андрей Гнатов заяви в интервю пред германското издание Die Zeit, че заради недостига на личен състав, украинската армия е в крайно тежка ситуация.

          В отговор на въпрос относно недостига на персонал, той заяви, че изминалата година война е изтощила украинската армия.

          Припомняме, че Зеленски смени началника на Генералния щаб на въоръжените сили на 16 март 2025 г. На поста беше назначен Андрей Гнатов, който преди това беше заместник-началник на ведомството.

          Война

          Зеленски пусна видеосъобщение за мирния план на Тръмп: Украйна е пред избор или да загуби достойнството си, или ключов партньор

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски записа и публикува видеосъобщение по повод предложения от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп мирен план за прекратяване...
          Война

          Великобритания предлага гаранции за сигурност като от НАТО на Украйна в рамките на мирния план на Тръмп

          Иван Христов -
          Великобритания ще предложи на Украйна гаранции за сигурност по подобие на НАТО като част от мирния план на администрацията на президента на САЩ Доналд...
          Война

          САЩ заплашват да спрат доставките на оръжие за Украйна, ако не подпише мирния план до Деня на благодарността на 27 ноември

          Иван Христов -
          Украйна е изправена пред силен натиск от Вашингтон относно мирния план, разработен съвместно с Русия. САЩ заплашиха да спрат доставките на оръжие, ако Киев...

