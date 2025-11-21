НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Над 800 бойци от „Азов“ са в руски плен

          0
          265
          Азов
          Азов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Над 800 бойци от бригадата „Азов“ на Националната гвардия на Украйна (НГУ) са в руски плен. Киев е успял да върне 200 бойци от „Азов“ от плен, заяви Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, в интервю пред „24 канал“.

          - Реклама -

          „Тоест, да се каже, че не се връщат, би било погрешно. Фактът, че се връщат умишлено, с такива изкуствено създадени бариери и в много малки количества, особено напоследък, е верен“, отбеляза началникът на ГУР.

          По думите му, руснаците също не искат да връщат в Украйна морски пехотинци, десантчици и бойци от някои механизирани бригади.

          Буданов отбеляза, че Русия е предоставила списък с лица, които би искала да си върне.

          „Това са предимно, както условно ги наричаме, шпиони. Сред тях са няколко високопоставени лица. Така че, има работа, която трябва да се свърши“, добави той.

          Над 800 бойци от бригадата „Азов“ на Националната гвардия на Украйна (НГУ) са в руски плен. Киев е успял да върне 200 бойци от „Азов“ от плен, заяви Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, в интервю пред „24 канал“.

          - Реклама -

          „Тоест, да се каже, че не се връщат, би било погрешно. Фактът, че се връщат умишлено, с такива изкуствено създадени бариери и в много малки количества, особено напоследък, е верен“, отбеляза началникът на ГУР.

          По думите му, руснаците също не искат да връщат в Украйна морски пехотинци, десантчици и бойци от някои механизирани бригади.

          Буданов отбеляза, че Русия е предоставила списък с лица, които би искала да си върне.

          „Това са предимно, както условно ги наричаме, шпиони. Сред тях са няколко високопоставени лица. Така че, има работа, която трябва да се свърши“, добави той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ВСУ са ликвидирали опитващи се да се предадат в плен на руската армия украински войници в Покровск

          Иван Христов -
          Украински оператори на безпилотни летателни апарати са използвали дронове, за да унищожат украински войници, опитващи се да се предадат в плен на руската армия...
          Война

          Американски разрушител блокира пътя на руски танкер към пристанище във Венецуела

          Иван Христов -
          Танкер, превозващ руско гориво, е направил три опита да се приближи до Венецуела. Американски разрушител обаче го е блокирал, съобщава Bloomberg. Самият танкер е...
          Война

          ISW: Мирният план на САЩ е равносилен на капитулация за Украйна

          Иван Христов -
          Предложеният от Русия и САЩ 28-точков мирен план е равносилен на пълна капитулация на Украйна и я принуждава да се съобрази с всички руски...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions