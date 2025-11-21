Над 800 бойци от „Азов“ са в руски плен

Над 800 бойци от бригадата „Азов“ на Националната гвардия на Украйна (НГУ) са в руски плен. Киев е успял да върне 200 бойци от „Азов“ от плен, заяви Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, в интервю пред „24 канал“.

„Тоест, да се каже, че не се връщат, би било погрешно. Фактът, че се връщат умишлено, с такива изкуствено създадени бариери и в много малки количества, особено напоследък, е верен“, отбеляза началникът на ГУР.

По думите му, руснаците също не искат да връщат в Украйна морски пехотинци, десантчици и бойци от някои механизирани бригади.

Буданов отбеляза, че Русия е предоставила списък с лица, които би искала да си върне.

„Това са предимно, както условно ги наричаме, шпиони. Сред тях са няколко високопоставени лица. Така че, има работа, която трябва да се свърши“, добави той.