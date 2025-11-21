Най-голямата АЕЦ в света отново стартира работа

Губернаторът на префектура Ниигата в Япония Хидео Ханадзуми е одобрил частичното рестартиране на АЕЦ „Кашивазаки-Карива“ – най-голямата атомна електроцентрала в света. Решението идва в момент, когато страната активно се стреми да възроди ядрената енергетика и да намали зависимостта си от вносните изкопаеми горива.

С това одобрение Ханадзуми премахва последното сериозно препятствие пред оператора TEPCO (Tokyo Electric Power Co.), който планира да рестартира двата най-големи реактора в комплекса „Кашивазаки-Карива“.

„При нарастващото търсене на електроенергия, породено от експанзията на центровете за данни и полупроводниковата индустрия, ще бъде трудно да се спре нещо, което отговаря на държавните регулаторни стандарти, без да има рационална причина“, заяви Ханадзуми на пресконференция.

Той уточни, че ще поиска вот на доверие от законодателното събрание на префектурата по време на редовната сесия, която започва на 2 декември. Сред темите, които все още изискват решение, са притесненията на местните жители, продължаващите мерки за безопасност и протоколите за реакция при извънредни ситуации.

Според японския министър на промишлеността Риосей Акадзава, когато законодателите потвърдят решението, то ще позволи рестарт на 6-и и 7-и реактор, които са най-големите в централата. Акадзава допълни, че само работата на 6-и реактор може да подобри баланса между търсенето и предлагането на енергия в енергийно натоварения Токио с около 2%.