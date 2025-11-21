Най-накрая: Лудогорец подписа с новия си наставник

Ръководството на Лудогорец официално обяви назначението на Пер-Матиас Хьогмо за старши-треньор на представителния отбор. Това съобщиха от пресслужбата на българския шампион.
Той наследява на поста Руи Мота. „Зелените“ бяха временно водени от наставника на втория отбор Тодор Живондов. В момента те са на 11 точки от лидера Левски, макар и с мач по-малко от „сините“.
„Клубът избра норвежкия треньор като най-подходящ за бъдещото развитие на отбора. Решението е продиктувано от богатия му опит, дисциплиниран подход към работата и успешните резултати на клубно и национално ниво.
Хьогмо притежава дългогодишна треньорска кариера, включваща постове в редица водещи норвежки клубове, както и в националните гарнитури на страната – от младежкия до женския и мъжкия национален отбор. През 2006 г. печели титлата на Норвегия с Розенборг и участва в групите на Шампионската лига, където след решаващи победа и равен над Олимпиакос стига до мач със Зенит в елиминационната фаза на Лига Европа. През 2022 г. печели титлата на Швеция с Хекен, а на следващия сезон и Купата на страната. С Хекен участва в групите на Лига Европа. Любопитен факт от кариерата на специалиста е, че на Олимпиадата в Сидни през 2000 година става шампион с женския национален отбор на Норвегия.
Хьогмо ще има изключително сериозни специалисти в щаба си. Имената им ще бъдат обявени допълнително.
Утре (събота) Пер-Матиас Хьогмо ще проведе първа тренировка с Лудогорец. По-късно през деня, в 18:30 ч. в зала „Фламинго“ на хотел „Zoo“ в София, норвежкият специалист ще бъде официално представен пред медиите.
Клубът е убеден, че неговият опит, методология и професионална философия ще допринесат значително за развитието на първия отбор и постигането на поставените спортно-технически цели.
ВИЗИТКА – Пер-Матиас Хьогмо
Роден на 1 декември 1959 г. в Тромсьо, Норвегия
Кариера като играч:
1977 – Гратанген
1978–1983 – Мьолнер
1984–1985 – Тромсьо
1985–1986 – Норкьопинг
1986–1989 – Тромсьо
Кариера като треньор:
1989 – Гратанген (играещ треньор)
1990–1991 – Тромсдален
1992 – Тромсьо
1993 – Норвегия U19
1994 – Норвегия U15
1995 – Норвегия U16
1995–1996 – Мос
1996 – Норвегия U17
1997–2000 – Норвегия (жени)
2000–2003 – Норвегия U21
2004 – Тромсьо
2005–2006 – Розенборг
2007–2008 – Норвегия (технически директор)
2009–2012 – Тромсьо
2013 – Юргорден
2013–2016 – Норвегия
2018 – Фредрикстад
2019–2020 – Фредрикстад (футболен директор)
2020–2021 – Норвегия (мениджър на подрастващите)
2021–2023 – Хекен
2024 – Урава Редс
2025 – Молде
Статистика като треньор:
369 мача – 171 победи, 88 равенства, 110 загуби
Успехи:
• Шампион на Швеция: 2022
• Шампион на Норвегия: 2006
• Носител на Купата на Швеция: 2023″, написаха още разградчани.