Назарян: Очаквам ПАЧИС в София да вземе решения за по-силно регионално сътрудничество

Очаквам в София парламентаристите от държавите членки на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) да приемат далновидни решения, които да подкрепят сътрудничеството и развитието на страните в Черноморския регион. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев, който е у нас във връзка с предстоящата 66-а Генерална асамблея, домакин на която между 23 и 25 ноември 2025 г. ще бъде НС.

Назарян подчерта отличния диалог между Народното събрание и ПАЧИС и отбеляза, че българските парламентаристи активно участват в изготвянето на препоръките и в дискусиите. Тя изрази надежда по време на българското председателство да бъдат приети решения, които да подкрепят усилията за съвместно сътрудничество, икономически просперитет и устойчиво развитие.

Хаджиев поздрави Назарян за избирането ѝ на поста и подчерта: Българският парламент и неговата делегация в ПАЧИС имат важен принос за конструктивния диалог и за отличната организация на предстоящата Генерална асамблея.

В срещата участва и ръководителят на българската делегация в ПАЧИС — председателят на комисията по икономическа политика и иновации Петър Кънев, който представи ключовите събития и дискусии от програмата на 66-ата пленарна сесия.