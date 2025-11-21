НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Назарян: Очаквам ПАЧИС в София да вземе решения за по-силно регионално сътрудничество

          0
          12
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Очаквам в София парламентаристите от държавите членки на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) да приемат далновидни решения, които да подкрепят сътрудничеството и развитието на страните в Черноморския регион. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев, който е у нас във връзка с предстоящата 66-а Генерална асамблея, домакин на която между 23 и 25 ноември 2025 г. ще бъде НС.

          - Реклама -
          Рая Назарян представлява България на Парламентарния форум за демокрация в Брюксел Рая Назарян представлява България на Парламентарния форум за демокрация в Брюксел

          Назарян подчерта отличния диалог между Народното събрание и ПАЧИС и отбеляза, че българските парламентаристи активно участват в изготвянето на препоръките и в дискусиите. Тя изрази надежда по време на българското председателство да бъдат приети решения, които да подкрепят усилията за съвместно сътрудничество, икономически просперитет и устойчиво развитие.

          Хаджиев поздрави Назарян за избирането ѝ на поста и подчерта: Българският парламент и неговата делегация в ПАЧИС имат важен принос за конструктивния диалог и за отличната организация на предстоящата Генерална асамблея.

          Рая Назарян е новият председател на Народното събрание (ОБОБЩЕНИЕ) Рая Назарян е новият председател на Народното събрание (ОБОБЩЕНИЕ)

          В срещата участва и ръководителят на българската делегация в ПАЧИС — председателят на комисията по икономическа политика и иновации Петър Кънев, който представи ключовите събития и дискусии от програмата на 66-ата пленарна сесия.

          Очаквам в София парламентаристите от държавите членки на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) да приемат далновидни решения, които да подкрепят сътрудничеството и развитието на страните в Черноморския регион. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев, който е у нас във връзка с предстоящата 66-а Генерална асамблея, домакин на която между 23 и 25 ноември 2025 г. ще бъде НС.

          - Реклама -
          Рая Назарян представлява България на Парламентарния форум за демокрация в Брюксел Рая Назарян представлява България на Парламентарния форум за демокрация в Брюксел

          Назарян подчерта отличния диалог между Народното събрание и ПАЧИС и отбеляза, че българските парламентаристи активно участват в изготвянето на препоръките и в дискусиите. Тя изрази надежда по време на българското председателство да бъдат приети решения, които да подкрепят усилията за съвместно сътрудничество, икономически просперитет и устойчиво развитие.

          Хаджиев поздрави Назарян за избирането ѝ на поста и подчерта: Българският парламент и неговата делегация в ПАЧИС имат важен принос за конструктивния диалог и за отличната организация на предстоящата Генерална асамблея.

          Рая Назарян е новият председател на Народното събрание (ОБОБЩЕНИЕ) Рая Назарян е новият председател на Народното събрание (ОБОБЩЕНИЕ)

          В срещата участва и ръководителят на българската делегация в ПАЧИС — председателят на комисията по икономическа политика и иновации Петър Кънев, който представи ключовите събития и дискусии от програмата на 66-ата пленарна сесия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Петков: Санкциите могат да решат проблема с НИС — политическа намеса държи високите цени на горивата

          Десислава Димитрова -
          Кирил Петков заяви, че казусът с „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС) е „кристално ясен“, а високите цени на горивата в Сърбия показват политическа намеса и опит за влияние върху правителството.
          Крими

          НЗОК предупреждава за фалшиви SMS-и, използвани за кибератаки

          Десислава Димитрова -
          От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщават, че са получили множество сигнали от граждани за SMS-и, изпратени уж от името на институцията.
          Война

          Русия настъпва по целия фронт в Запорожка област, сривът в отбраната на ВСУ принуждава Киев да изпрати спешно подкрепления

          Иван Христов -
          Руската армия напредва стремително по целия фронт в Запорожка област. В петък, 21 ноември, бе обявено превземането на село Радостне от бойци от 64-та...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions