Недоволството расте: служителите на НОИ излизат на протест

Служителите на Националния осигурителен институт излизат на протест днес, водени от синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“. От организацията обявиха, че демонстрациите ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна.
Недоволството е породено от неглижирането на системните проблеми в държавната администрация, ниското заплащане и нарастващото натоварване на служителите. Според синдиката ситуацията се влошава, а решения не се предлагат.
Първи с конкретни искания излязоха още в четвъртък служителите на Националния статистически институт. Те настояват за допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплатите.
Напразно си губите времето! И нямате срам !