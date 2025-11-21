НА ЖИВО
      петък, 21.11.25
          Недоволството расте: служителите на НОИ излизат на протест

          Дамяна Караджова
          Служителите на Националния осигурителен институт излизат на протест днес, водени от синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“. От организацията обявиха, че демонстрациите ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна.

          Недоволството е породено от неглижирането на системните проблеми в държавната администрация, ниското заплащане и нарастващото натоварване на служителите. Според синдиката ситуацията се влошава, а решения не се предлагат.

          Първи с конкретни искания излязоха още в четвъртък служителите на Националния статистически институт. Те настояват за допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплатите.

          Общество

          Грешен тест за наркотици прати учител в ареста и без кола за година

          Дамяна Караджова
          Учителят Петър Матев от София преживява абсурден казус – арест, 24-часово задържане и близо година без автомобил заради фалшиво положителен тест
          Икономика

          Санкциите на САЩ срещу „Лукойл" и „Роснефт" вече са в сила

          Дамяна Караджова
          От днес официално влизат в сила санкциите, наложени от Съединените щати върху руските петролни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“
          Общество

          Жълт код за силен вятър в 18 области

          Дамяна Караджова
          Днешният ден започва с жълт код за силен вятър в 18 области на страната, като най-засегнати ще бъдат районите с влияние на югозападния поток.

