      петък, 21.11.25
          Ново развитие по строежа на мола в Пловдив

          Снимка: БГНЕС
          Има раздвижване около дългоочаквания проект за мола на Сточна гара в Пловдив. Комплексът вече е получил строително разрешение на етап идейна фаза, а предстоят разговори между Община Пловдив и собствениците на имота относно процедурите по даряване на улици, информира Plovdiv24.bg.

          Следващата седмица заместник-кметът по строителство и инвестиции инж. Хакъ Сакъбов ще проведе среща с представители на инвеститорите, като инициативата идва от тяхна страна.

          Сред основните теми ще бъде светофарът на кръстовището между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Авксентий Велешки“, включен в подробния транспортно-комуникационен план за организация на движението в района.

          Втората ключова точка на разговорите е новата вътрешна улица, предвидена успоредно на жп линията, която ще изведе трафика към бул. „Найчо Цанов“.

          Както е известно, на терена от 65 декара ще бъде изграден Promenada Mall. Търговският център ще се разпростре върху 56,6 дка, а сградата ще бъде с над 150 000 кв. м РЗП, разпределени на пет нива. Проектът предвижда паркинг за 1900 автомобила, кино, зона за хранене и голям парк.

          Параметрите на комплекса бяха представени още през 2018 г., а през 2019 г. ЕСУТ одобри изготвения ПУП–ПРЗ. Пандемията от COVID-19 обаче замрази временно реализацията на обекта.

