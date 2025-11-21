НА ЖИВО
      петък, 21.11.25
          НЗОК предупреждава за фалшиви SMS-и, използвани за кибератаки

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщават, че са получили множество сигнали от граждани за SMS-и, изпратени уж от името на институцията. Според Касата това са пиратски съобщения, които „информират“ за готовност на НЗОК да възстанови средства и обикновено изискват действие от потребителя, което задейства кибератака върху устройството му.

          От държавния фонд подчертават, че НЗОК не изпраща съобщения относно дължими суми, възстановяване на средства, здравноосигурителен статус или друга персонална информация на гражданите.

          НЗОК уведомява пациентите чрез съобщения единствено за:

          • статуса на техните протоколи за лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК;
          • издадени протоколи и заявления за отпускане или ремонт на помощни средства;
          • одобрения, издадени от НЗОК/РЗОК по постъпили заявления.
          При получаване на подобни съмнителни съобщения, Касата уведомява компетентните органи за разследване на киберпрестъпления.

          Напомня се, че още през юни НЗОК е съобщила за зачестили случаи на фалшиви електронни писма, изпратени от името на институцията. Тогава Министерството на вътрешните работи информира за активна фишинг кампания, целяща потребителите да попълнят лични данни чрез изпратен по имейл линк.

