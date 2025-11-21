НА ЖИВО
      петък, 21.11.25
          Спорт

          Обявиха шампиона на Аржентина

          Росарио Сентрал грабва титлата за 2025 година

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Росарио Сентрал беше обявен за шампион на Аржентина за 2025 година след безпрецедентна промяна в правилата в края на сезона. Това решиха днес по време на специална среща на футболната асоциация на страната от Южна Америка.

          Росарио Сентрал спечели титла, след като отборът, където играе бившият национал Анхел ди Мария, завърши редовния сезон на турнирите Апертура и Клаусура с общо 66 точки, с четири пред Бока Хуниорс. Съгласно предишните разпоредби, отборът с най-голям общ брой точки само е придобивал място в турнира Копа Либертадорес.

          Платенсе, който спечели Апертура през юни, ще се срещне с шампионите на Клаусура, чиято титла ще бъде определена чрез плейофи, започващи в събота.

          „Феновете на Росарио сигурно трябва да са много щастливи“, каза носителят на златен медал от Мондиал 2022 Ди Мария.

          Росарио Сентрал добави още един трофей към своята история, която включва седем купи от вътрешни турнири и един трофей на КОНМЕБОЛ.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Моуриньо: ВАР да се премахне

          Станимир Бакалов -
          Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо отправи поредна порция критики към португалските съдии. Според него решенията в последните мачове ощетяват както неговия отбор, така и...
          Волейбол

          Посрещач на ЦСКА напусна отбора, ще играе в чужбина

          Николай Минчев -
          Волейболистът на ЦСКА Християн Великов ще продължи кариерата си чужбина. 22 годишният състезател, който играе на поста посрещач, ще доиграе сезона в клуб от Кувейт. “Юношата...
          Тенис

          Купа Дейвис: Испания е на полуфинал

          Николай Минчев -
          Испания се класира за полуфиналите в тазгодишното издание на Купа Дейвис. Отборът, воден от Давид Ферер, стигна до тази фазаза пръв път от 6...

