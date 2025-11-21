НА ЖИВО
          Война

          Одеса под атака: руски дронове удариха града, сирените за въздушна тревога прозвучаха рано сутринта

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Силни взривове разтърсиха Одеса и тази сутрин. Градът е бил атакуван с дронове, изстреляни от руските сили от акваторията на Черно море, съобщи началникът на Областната военна администрация Олег Кипер.

          Сирените за въздушна тревога са задействани в 7:46 ч., а местните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

          В Одеска област живее значителна българска общност – над 150 000 души, което я прави третата по численост според последното официално преброяване в Украйна.

          Самата Одеса е дом на 50–60 хиляди българи, а най-компактните български общности са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

