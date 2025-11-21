Опасна близост: Израелски сили елиминираха бойци, излезли от подземие

Израелската армия съобщи, че е ликвидирала петима палестински бойци, определени като „терористи“, в контролирана от нея зона в южната част на Ивицата Газа.

Според официалното изявление, бойците са били засечени да излизат от подземна инфраструктура в източната част на Рафа – район, разположен зад т.нар. жълта линия, която маркира зоната, до която израелските сили се изтеглиха след примирието от 10 октомври.

„Терористите се приближиха до войските, представлявайки непосредствена заплаха. Израелските въздушни сили ги ликвидираха“, заяви армията, като разпространи и видеозапис от удара.

Междувременно болница в Газа съобщи пред АФП, че един човек е бил убит при израелски обстрел в района на Хан Юнис – зона извън израелски контрол.

Местните власти в Газа твърдят, че 27 души са загинали на 19 ноември при израелски въздушни удари, докато Израел и Хамас взаимно се обвиняват в нарушаване на крехкото примирие.

По данни на Гражданската отбрана на Газа, структури под ръководството на Хамас, още петима души са били убити на 20 ноември при последващи бомбардировки.