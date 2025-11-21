Песков към Киев: „Преговаряйте сега — после ще е късно“

Русия отправи нов, пряко формулиран сигнал към Киев: „Преговаряйте сега, по-късно ще бъде късно.“ Думите дойдоха от прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков – човекът, който рядко говори без ясно политическо послание.

Песков подчерта, че ефективните действия на руската армия трябвало да убедят украинското ръководство да седне на масата за преговори.

„По-добре е да се договарят сега, отколкото после“, заяви той.

Тонът е по-настоятелен от обичайното, а контекстът – още по-сложен. Последните дни бяха белязани от медийни съобщения за американски „мирен план“, който уж бил изпратен до Украйна. Песков категорично отрече Москва да е получавала нещо официално.

„Предметно обсъждане няма. Русия е отворена за диалог, но няма да води преговори в мегафонен режим“, заяви той.

Зад това изявление прозира двойнственина: Кремъл демонстрира готовност за мир, но едновременно с това подчертава, че условията на този мир се доближават именно до руските позиции.

Според Песков определени идеи от американска страна наистина съществуват – но разговори между Москва и Вашингтон по същество няма. Нищо официално, нищо на хартия.

Важната част от посланието е за Киев:

„Украйна трябва да вземе отговорно решение сега. После ще бъде късно.“

Думи, които звучат едновременно като предупреждение и като ултиматум.

На този фон Песков спомена и възможна среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Според него тя е нужна, но преди това предстои „голяма работа“ – дипломатически, политически и, вероятно, военен натиск.

Днес Путин ще проведе заседание на Съвета за сигурност – знак, че Москва внимателно подготвя следващите си стъпки – независимо дали на бойното поле, или на дипломатическата сцена.