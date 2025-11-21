Петков: Санкциите могат да решат проблема с НИС — политическа намеса държи високите цени на горивата

Бившият министър-председател на България Кирил Петков заяви, че казусът с „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС) е „кристално ясен“, а високите цени на горивата в Сърбия показват политическа намеса и опит за влияние върху правителството. Това съобщава сръбският портал „Савремена политика“.

В интервю Петков призовава:

„Използвайте санкциите, за да поемете контрол над рафинерията и я предложете на открит търг на най-добрия западен оператор, който да осигури най-ниските цени на горивата за Сърбия.“

Той подчертава, че цените на горивата в Сърбия са „значително по-високи, отколкото в България“, защото „някой влияе върху правителството и върху начина, по който се върши работата“. По думите му намесата е свързана с ключов сръбски ресурс, от който „някой реализира огромна печалба“.

Петков определя корупцията и намесата на Кремъл като „най-големите проблеми на Балканите“. Според него Русия използва „култура, образование и десетилетия пропаганда“, за да влияе върху политиката в региона, който счита за „своя сфера на интереси“ и не желае страните да влязат в ЕС.

Той твърди, че руски структури работят с корумпирани политици, които „звучат прозападно, но обслужват руските интереси“, давайки пример с България.

„Имахме 70 агенти на ГРУ, които работеха в цяла България — и които ние изгонихме“, посочва Петков.

Той допълва, че корупцията позволява на политиците да използват „публични ресурси за лична изгода“, а обществото често допуска системата да остане непроменена.

Според него регионът не функционира като общност от 65 млн. души заради исторически фактори, руска намеса и неуспешни политически решения. Освен това на Балканите липсвала политическа координация, а опозиционните партии „работят една срещу друга“, вместо да обединят усилия срещу корупцията.