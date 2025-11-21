Планът на САЩ: Русия се връща в G8 срещу мир с Украйна

The Wall Street Journal разкри детайли от американския план: връщане на Русия в G8 срещу мирно споразумение

Според The Wall Street Journal, което се е запознало с текста на американския план за уреждане на войната, Русия може да се върне във формата G8, а санкциите срещу нея да бъдат постепенно премахнати — при условие че Москва и Киев приемат предложената рамка за мир.

Документът предвижда предоставяне на десетгодишни гаранции за сигурността на Украйна, но без ангажимент за пряка военна намеса на САЩ в случай на нова ескалация.

Планът съдържа и нетрадиционни елементи: предлага сътрудничество между САЩ и Русия в области като изкуствения интелект, енергетиката и разработването на редкоземни ресурси в Арктика — теми, които досега бяха извън обсега на разговорите около войната.

Американската инициатива вече предизвика разделение в Европа, където няколко държави изразиха резерви към нея, а Киев координира позицията си с водещите европейски столици преди предстоящия разговор със САЩ.