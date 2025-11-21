НА ЖИВО
          Правосъдие

          Подновяват делото за плагиатство от Киселова

          Софийският апелативен съд (САС) окончателно отмени решението на съдия Христинка Колева от Софийския градски съд (СГС), с което беше прекратено делото за плагиатство срещу почетния консул на Барбадос и адвокат Петър Илиев. Делото се връща за ново разглеждане от друг състав на СГС.

          Защо беше прекратено делото?

          Илиев е обвинен по чл. 172а от НК – за плагиатство, като прокуратурата твърди, че десетки страници от книгата му „Компетенцията на Народното събрание“ (2015 г.) са плагиатствани от дисертацията на депутата от БСП и бивш председател на парламента Наталия Киселова„Парламентарен контрол“.

          Преди два месеца съдия Христинка Колева прие, че чл. 172а НК изисква цялостно възпроизвеждане без собствен принос, а в обвинението е описано частично ползване на текст, което според нея попада в чл. 173 НК – престъпление от частен характер, което се преследва само с тъжба до районния съд.

          С тези мотиви СГС прекрати делото.

          Прекратиха делото за плагиатстване от Киселова Прекратиха делото за плагиатстване от Киселова

          Какво казва Апелативният съд?

          Апелативните съдии Вера Цветкова, Илияна Стоилова и Анелия Игнатова отменят определението на Колева с аргумент, че:

          • Законът не позволява прекратяване на дело в разпоредително заседание с мотив, че престъплението е от частен характер.
          • Съдът не може предварително да решава дали деянието е по чл. 172а или 173 НК – това е въпрос по същество, който се решава след събиране на доказателства.
          • СГС на практика е дал присъда преди процеса, което е недопустимо.

          В решението пише:

          „Разумът на закона не допуска прекратяване на наказателното производство на основания, които не са посочени в закона.“

          Затова делото се връща в СГС от стадия на разпоредителното заседание, но пред друг съдебен състав.

