Подновяват делото за плагиатство от Киселова

Софийският апелативен съд (САС) окончателно отмени решението на съдия Христинка Колева от Софийския градски съд (СГС), с което беше прекратено делото за плагиатство срещу почетния консул на Барбадос и адвокат Петър Илиев. Делото се връща за ново разглеждане от друг състав на СГС.

- Реклама -

Защо беше прекратено делото?

Илиев е обвинен по чл. 172а от НК – за плагиатство, като прокуратурата твърди, че десетки страници от книгата му „Компетенцията на Народното събрание“ (2015 г.) са плагиатствани от дисертацията на депутата от БСП и бивш председател на парламента Наталия Киселова – „Парламентарен контрол“.

Преди два месеца съдия Христинка Колева прие, че чл. 172а НК изисква цялостно възпроизвеждане без собствен принос, а в обвинението е описано частично ползване на текст, което според нея попада в чл. 173 НК – престъпление от частен характер, което се преследва само с тъжба до районния съд.

С тези мотиви СГС прекрати делото.

Какво казва Апелативният съд?

Апелативните съдии Вера Цветкова, Илияна Стоилова и Анелия Игнатова отменят определението на Колева с аргумент, че:

Законът не позволява прекратяване на дело в разпоредително заседание с мотив, че престъплението е от частен характер.

прекратяване на дело в разпоредително заседание с мотив, че престъплението е от частен характер. Съдът не може предварително да решава дали деянието е по чл. 172а или 173 НК – това е въпрос по същество , който се решава след събиране на доказателства.

да решава дали деянието е по чл. 172а или 173 НК – това е въпрос , който се решава след събиране на доказателства. СГС на практика е дал присъда преди процеса, което е недопустимо.

В решението пише:

„Разумът на закона не допуска прекратяване на наказателното производство на основания, които не са посочени в закона.“

Затова делото се връща в СГС от стадия на разпоредителното заседание, но пред друг съдебен състав.