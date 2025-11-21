Полицията разкри ферма и склад за канабис при мащабна операция в област Търговище (СНИМКИ)

Голямо количество наркотични вещества бяха иззети при специализирана полицейска операция в област Търговище, съобщиха от МВР. Акцията е проведена от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОД на МВР – Търговище.

В рамките на операцията са извършени претърсвания и изземвания в два имота – в селата Светлен и Конак (община Попово), които се обитават от 54-годишен мъж от Попово.

В първите два имота полицаите са открили:

– 500 грама суха зелена тревиста маса,

– близо 10 грама хашиш,

– 3 ампули по 10 мл,

всички реагирали на канабис при наркотест. Установено е, че мъжът е отглеждал растенията в единия имот, а в другия е съхранявал наркотиците.

На следващия ден криминалисти са провели допълнителни действия в трети имот, също обитаван от мъжа в село Конак. Там са намерени:

– 33 пакета със суха зелена тревиста маса с общо тегло 2,110 кг,

– 22 сухи растения марихуана с тегло 1,08 кг,

като всички проби отново са дали реакция за канабис.

Наркотичните вещества са иззети по надлежния ред, а 54-годишният мъж е задържан в РУ – Попово. По случая е образувано разследване.