      петък, 21.11.25
          Полицията разкри ферма и склад за канабис при мащабна операция в област Търговище (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Голямо количество наркотични вещества бяха иззети при специализирана полицейска операция в област Търговище, съобщиха от МВР. Акцията е проведена от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОД на МВР – Търговище.

          ОД на МВР Търговище

          В рамките на операцията са извършени претърсвания и изземвания в два имота – в селата Светлен и Конак (община Попово), които се обитават от 54-годишен мъж от Попово.

          Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа

          В първите два имота полицаите са открили:
          500 грама суха зелена тревиста маса,
          близо 10 грама хашиш,
          3 ампули по 10 мл,
          всички реагирали на канабис при наркотест. Установено е, че мъжът е отглеждал растенията в единия имот, а в другия е съхранявал наркотиците.

          Полицията разкри канабисова плантация в крайно село край Дупница Полицията разкри канабисова плантация в крайно село край Дупница

          На следващия ден криминалисти са провели допълнителни действия в трети имот, също обитаван от мъжа в село Конак. Там са намерени:
          33 пакета със суха зелена тревиста маса с общо тегло 2,110 кг,
          22 сухи растения марихуана с тегло 1,08 кг,
          като всички проби отново са дали реакция за канабис.

          ОД на МВР Търговище

          Наркотичните вещества са иззети по надлежния ред, а 54-годишният мъж е задържан в РУ – Попово. По случая е образувано разследване.

