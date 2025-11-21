НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Полицията разкри канабисова плантация в крайно село край Дупница

          0
          12
          Снимка: МВР
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Полицаи от Дупница са разкрили нива с растения от рода на конопа в землището на село Баланово, съобщиха от МВР – Кюстендил. При огледа са били изкоренени 52 растения, всяко с височина около 170 см.

          - Реклама -

          По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на прокуратурата.

          Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа

          От пресцентъра на областната дирекция посочиха пред БТА, че нивата е била добре обгрижвана и е заемала площ от 120 кв. метра.

          Към момента стопанинът ѝ не е установен, но разследването продължава.

          Полицаи от Дупница са разкрили нива с растения от рода на конопа в землището на село Баланово, съобщиха от МВР – Кюстендил. При огледа са били изкоренени 52 растения, всяко с височина около 170 см.

          - Реклама -

          По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на прокуратурата.

          Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа

          От пресцентъра на областната дирекция посочиха пред БТА, че нивата е била добре обгрижвана и е заемала площ от 120 кв. метра.

          Към момента стопанинът ѝ не е установен, но разследването продължава.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Кои са най-добрите специалности и университети у нас?

          Десислава Димитрова -
          Завършилите специалностите „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ са с най-висок среден облагаем доход, който надхвърля 4700 лв.
          България

          „Евровизия“ с нови правила

          Десислава Димитрова -
          От EBU съобщиха, че за „Виена 2026“ ще бъдат въведени нови правила за гласуването и за начина, по който изпълнителите могат да провеждат своите промо кампании.
          Общество

          Посолството на САЩ поздрави Сухопътните войски за 147 години служба в защита на България

          Дамяна Караджова -
          Посолството на Съединените щати в България отправи официален поздрав към Сухопътните войски по повод 147 години от тяхното основаване.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions