Полицията разкри канабисова плантация в крайно село край Дупница

Полицаи от Дупница са разкрили нива с растения от рода на конопа в землището на село Баланово, съобщиха от МВР – Кюстендил. При огледа са били изкоренени 52 растения, всяко с височина около 170 см.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на прокуратурата.

От пресцентъра на областната дирекция посочиха пред БТА, че нивата е била добре обгрижвана и е заемала площ от 120 кв. метра.

Към момента стопанинът ѝ не е установен, но разследването продължава.