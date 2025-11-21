НА ЖИВО
          Посолството на САЩ поздрави Сухопътните войски за 147 години служба в защита на България

          Посолството на Съединените щати в България отправи официален поздрав към Сухопътните войски по повод 147 години от тяхното основаване. Посланието беше публикувано във Facebook страницата на американската мисия в София.

          Силата и способността на България да укрепва отбранителния си капацитет нарастват всеки ден. Съединените щати поздравяват Сухопътните войски по повод 147 години в служба на България. Подкрепяме усилията ви за модернизация и за по-добра защита на гражданите, територията и източния фланг на НАТО. Горди сме да стоим редом с вас като партньор и съюзник“, гласи поздравлението.

          Публикацията подчертава значението на партньорството между двете държави и ролята на Българската армия в укрепването на сигурността както у нас, така и в рамките на източния фланг на НАТО.

          Публикацията подчертава значението на партньорството между двете държави и ролята на Българската армия в укрепването на сигурността както у нас, така и в рамките на източния фланг на НАТО.

