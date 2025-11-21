НА ЖИВО
          ПОТОП: Разрушения, свлачища и евакуация в две балкански държави (СНИМКИ)

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пороините валежи през последните дни в Албания доведоха до сериозни щети – свлачища, разрушени диги, прелели реки и затруднено движение по ключови пътни отсечки, съобщава Албанското радио и телевизия.

          Разрушена инфраструктура и наводнени области в Албания

          • В окръг Либражд е разрушена речна дига и е подкопана основата на мост, което е затруднило трафика.
          • Реката Бистрица е Маде край Саранда е преляла след разрушаване на дига и е наводнила пътя Саранда – Кониспол.
          • Свлачища и паднали дървета са докладвани по пътищата Елбасан – Кяфасан, Елбасан – Печин, Грамш – Моглица, както и около Кукъс. Движението вече е нормализирано.
          Критично ниво на река Вьоса – евакуирани семейства

          Река Вьоса е достигнала опасното ниво от 8 метра. Взети са превантивни мерки:

          Евакуирани са 11 семейства в селата Новоселя, Фиторе и Червен (окръзи Фиер и Вльора).

          Продължава изпомпването на вода от наводнените къщи при село Мифол, където реката преля вчера.

          Прелели са и реките Осуми край Берат и Семан в района на Кучова. В този регион е евакуирано едно семейство.

          Тежка обстановка и в Северна Македония

          Обилните валежи през последните 24 часа усложниха пътната обстановка:

          • Част от пътя Охрид – Свети Наум е непроходим; движението е в една лента.
          • Пътят към мината Брод-Гнеотино е затворен заради прелялата Църна река.
          • Свлачища са регистрирани по пътя Делчево – Македонска Каменица.

          Хидрометеорологичната служба съобщава за:

          • Наводнени жилища и стопански постройки в Битолско (преливане на Семница).
          • Наводнени къщи в селата Царев двор и Дърмени (Преспа).
          • Опасност от преливане на Голема река.
          • Критично ниво на Вардар край Велес, със свлачища и паднали дървета.
          • Повишени нива и около Охрид.

          Най-силни валежи:

          • Претор – 66 л/кв.м
          • Крушево – 37 л/кв.м
          • Битоля – 30 л/кв.м

          Службите за защита са на терен, предприемат се мерки за обезопасяване на населението и инфраструктурата.

          Тежки наводнения във Виетнам – има жертви

