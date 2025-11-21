ПОТОП: Разрушения, свлачища и евакуация в две балкански държави (СНИМКИ)

Пороините валежи през последните дни в Албания доведоха до сериозни щети – свлачища, разрушени диги, прелели реки и затруднено движение по ключови пътни отсечки, съобщава Албанското радио и телевизия.

Разрушена инфраструктура и наводнени области в Албания

В окръг Либражд е разрушена речна дига и е подкопана основата на мост, което е затруднило трафика.

е разрушена речна дига и е подкопана основата на мост, което е затруднило трафика. Реката Бистрица е Маде край Саранда е преляла след разрушаване на дига и е наводнила пътя Саранда – Кониспол.

край Саранда е преляла след разрушаване на дига и е наводнила пътя Саранда – Кониспол. Свлачища и паднали дървета са докладвани по пътищата Елбасан – Кяфасан, Елбасан – Печин, Грамш – Моглица, както и около Кукъс. Движението вече е нормализирано.

Критично ниво на река Вьоса – евакуирани семейства

Река Вьоса е достигнала опасното ниво от 8 метра. Взети са превантивни мерки:

Евакуирани са 11 семейства в селата Новоселя, Фиторе и Червен (окръзи Фиер и Вльора).

Продължава изпомпването на вода от наводнените къщи при село Мифол, където реката преля вчера.

Прелели са и реките Осуми край Берат и Семан в района на Кучова. В този регион е евакуирано едно семейство.

Тежка обстановка и в Северна Македония

Обилните валежи през последните 24 часа усложниха пътната обстановка:

Част от пътя Охрид – Свети Наум е непроходим; движението е в една лента.

е непроходим; движението е в една лента. Пътят към мината Брод-Гнеотино е затворен заради прелялата Църна река.

е затворен заради прелялата Църна река. Свлачища са регистрирани по пътя Делчево – Македонска Каменица.

Хидрометеорологичната служба съобщава за:

Наводнени жилища и стопански постройки в Битолско (преливане на Семница).

(преливане на Семница). Наводнени къщи в селата Царев двор и Дърмени (Преспа).

и (Преспа). Опасност от преливане на Голема река .

. Критично ниво на Вардар край Велес, със свлачища и паднали дървета.

край Велес, със свлачища и паднали дървета. Повишени нива и около Охрид.

Най-силни валежи:

Претор – 66 л/кв.м

Крушево – 37 л/кв.м

Битоля – 30 л/кв.м

Службите за защита са на терен, предприемат се мерки за обезопасяване на населението и инфраструктурата.