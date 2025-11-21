НА ЖИВО
          Представител на Тръмп: Германия може да оглави НАТО в Европа

          Германската армия
          Германската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ обмислят възможността Германия да ръководи Обединените сили на НАТО в Европа в бъдеще. Това заяви пратеникът на президента Доналд Тръмп в Алианса Матю Уитакър по време на Берлинската конференция по сигурност, пише The Times.

          Според Уитакър Вашингтон обмисля възможността за прехвърляне на командването на европейския съюзник и Берлин може да се превърне в такъв лидер, тъй като Европа „все повече поема отговорност за собствената си сигурност“.

          В момента длъжността Върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа традиционно се заема от американски четиризвезден генерал – от юли 2025 г. това ще бъде генерал Алексус Гринкевич.

          Уитакър беше попитан дали прехвърлянето на командването би представлявало предизвикателство за САЩ. Той отговори, че „очаква с нетърпение момента, в който Германия ще каже: „Готови сме да ръководим Алианса“. Той смята, че дискусиите за подобна промяна биха могли да започнат в рамките на 15 години или дори по-рано.

          Той отделно похвали Берлин за лидерството му в прокарването на новата рамкова цел на НАТО за изразходване на 3,5% от БВП за отбрана и още 1,5% за по-широки цели за сигурност, наричайки Германия „блестящ пример“ за другите съюзници.

