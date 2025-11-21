Президентът на Иран иска да пренесе столицата от Техеран

Иран трябва да премести столицата си от Техеран, е заявил президентът Масуд Пезешкиан, цитиран от IRNA.

„Днес реалността е, че вече нямаме избор; преместването на столицата е необходимост“, заяви държавният глава на публична среща в провинция Казвин.

Той посочи значителни проблеми с водоснабдяването като причина за това, което, съчетано с нарастващото градско население, може да създаде хуманитарна катастрофа.

През март иранските власти се сблъскаха със сериозна криза едновременно в четири провинции – Разави Хорасан, Язд, Исфахан и Техеран. Причината беше години на суша.

Основният проблем, пред който е изправено иранското правителство в тези региони, е пресъхването на реки, блата и язовири, както и намаляващата ефективност на язовирите.