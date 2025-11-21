Руският държавен глава Владимир Путин потвърди, че Москва се е запознала с американския план за мирно уреждане на конфликта в Украйна. По време на заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация той отбеляза, че предложението на САЩ би могло да послужи като база за решение, въпреки че конкретните детайли все още не са били обект на задълбочено обсъждане с Кремъл.

Путин подчерта, че нито властите в Киев, нито европейските лидери осъзнават напълно ситуацията на фронта, където руските войски настъпват. Той предупреди, че офанзивата ще продължи, ако не бъде постигнато примирие. Междувременно стана ясно, че президентът Доналд Тръмп е поставил краен срок на Украйна да приеме споразумението до този четвъртък.

„Готови сме да водим мирни преговори и да решим проблемите с мирни средства. Същевременно, за това, разбира се, е необходимо задълбочено обсъждане на всички детайли на предложения план. Готови сме за това“, заяви руският президент.

Според наличната информация, планът съдържа 28 точки и е бил дискутиран между Вашингтон и Москва само в най-общ план, като американската страна е настояла за определени компромиси от Русия. Владимир Путин обаче отправи директно предупреждение към украинското ръководство, използвайки за пример ситуацията в Купянск, за който руската армия съобщи вчера, че е превзела.

„Ако Киев не иска да обсъжда предложенията на президента (Доналд) Тръмп и откаже да го направи, то „Украйна и Европа“ трябва да разберат, че събитията от Купянск неизбежно ще се повторят и на други ключови места на фронта“, категоричен бе Путин.

Руският лидер допълни, че е получил подкрепа от партньорите си: „Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности“.

Според медийни публикации, планът на Вашингтон отразява част от руските искания за прекратяване на огъня, включително териториални отстъпки и намаляване на числеността на украинските въоръжени сили, но същевременно предлага гаранции за сигурността на Украйна.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски отхвърли представения план днес, заявявайки твърдо, че няма да предаде националните интереси. Той допълни, че Киев ще подготви и изпрати свои контрапредложения към Вашингтон.