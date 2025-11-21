НА ЖИВО
          България

          Радев назначи нови посланици в Словакия, Сърбия и Тунис

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Румен Радев е подписал укази за назначаването на нови посланици в Словакия, Сърбия и Тунис, като документите вече са публикувани в „Държавен вестник“.

          За посланик в Словакия е определена Снежана Иванова Йовева-Димитрова, в Сърбия постът поема Ангел Александров Ангелов, а Боряна Иванова Симеонова ще представлява България в Тунис.

          По-рано през ноември стана ясно, че Светлан Стоев става посланик в Швейцария. През октомври бяха назначени още дипломати: Никола Георгиев Николов в Армения, Елеонора Димитрова Димитрова в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов в Катар, Наталия Евгениева Узунова – в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова – в Нидерландия, и Георги Петров Воденски – в Казахстан.

          Според Конституцията, ръководителите на дипломатическите представителства се назначават от държавния глава, след като бъдат предложени от Министерския съвет.

          Напомняме, че през лятото между президента Румен Радев и премиера Росен Желязков имаше публичен спор относно назначенията. Радев заяви, че част от назначенията са били съгласувани „пакетно“ и с компромиси от негова страна, като подчерта липсата на предложения за ключови столици, включително Вашингтон. Той предупреди, че практиката посолствата да се ръководят временно „не бива да става норма“.

          На следващия ден премиерът Росен Желязков отговори, че кабинетът ще внесе предложенията, като подчерта необходимостта от предварително съгласуване с президента, за да има синхрон във външнополитическата дейност. Той посочи, че списъкът с имената вече е изпратен и че е „положително“, че президентът ги е одобрил.

          

          

          

