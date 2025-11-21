НА ЖИВО
      петък, 21.11.25
          Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата, гневът от беззаконието е неизбежен

          Снимка: БГНЕС
          Гневът от ширещото се беззаконие ще връхлети онези, които го провокират, заяви президентът Румен Радев. В коментар пред медиите относно проведените протести, държавният глава подчерта, че това е „болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората“.

          Румен Радев изрази подкрепата си към гражданите, които отстояват правата си на улицата. „Поздравявам всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта. Те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България, защото Пеевски и Борисов демонтират държавата“, категоричен бе президентът. Той акцентира върху погазването на Конституцията и отказа на управляващите да разгледат предложението за референдум относно въвеждането на еврото, въпреки тълкувателното решение на Конституционния съд, според което председателят на парламента няма право да спира подобни инициативи.

          Държавният глава отправи остри критики към легитимността на управлението. „Властта може и да има външните белези на такава с лимузини, кабинети с герб, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки“, заяви Радев, допълвайки, че над правителството съществува „надстройка“, която отдалечава България от европейския път и демократичните принципи.

          По повод намеренията за закриване на Държавния авиационен оператор, президентът направи рязък коментар: „Запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента за пред камерите, но всяка седмица тайно лети към Дубай с частен „Фалкон“, е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства, наред е държавата“.

          В заключение, запитан за американския план за мир в Украйна, Румен Радев припомни дългогодишната си позиция за нуждата от дипломация вместо военни действия. „От три години предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията“, обобщи държавният глава.

