Рекорд: Продадоха най-скъпата картина в България

Картината „Пейзаж“ на Златю Бояджиев беше продадена за рекордните 81 000 евро на търг на аукционна къща „Аполон и Меркурий“.

- Реклама -

Предишният рекорд – 75 000 евро за вариант на „Ръченица“ от Иван Мърквичка – падна след десетилетие.

Наддаването за „Пейзаж“ започва от 25 000 евро, а интересът е масов – участници по интернет, телефон и на живо в залата.

„Всеки искаше да я купи, имаше гора от ръце. Наддаването беше много сериозно“, коментира Игор Марковски, съсобственик на „Аполон и Меркурий“.

Картината, маслен печат 73х94 см, е нарисувана през 1936 г., когато Бояджиев е на 33 години и все още работи с дясната си ръка, преди тежките здравословни проблеми, които променят стила му след 1951 г. Произведението не е показвано публично и е пазено десетилетия от собствениците си.

Новият купувач е българин и придобива творбата с инвестиционна цел, като очаква стойността ѝ да достигне 100 000 евро в следващите две години.

Сериозни наддавания имаше и за творби на Генко Генков, включително малка картина, продадена за 14 500 евро при стартова цена 4500 евро.

Игор Марковски коментира, че с влизането на България в еврозоната се очакват положителни промени за пазара на изкуство:

„Трябва да покажем, че българските автори са конвертируеми на Запад… Време е живите ни художници също да бъдат разпознаваеми навън.“

Той критикува като остарял и ограничаващ сегашния Закон за културното наследство, който забранява износа на български картини над 100 години. От 1 януари 2026 г. тази забрана отпада: