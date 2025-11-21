НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Рекорд: Продадоха най-скъпата картина в България

          0
          100
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Картината „Пейзаж“ на Златю Бояджиев беше продадена за рекордните 81 000 евро на търг на аукционна къща „Аполон и Меркурий“.

          - Реклама -

          Предишният рекорд – 75 000 евро за вариант на „Ръченица“ от Иван Мърквичка – падна след десетилетие.

          Наддаването за „Пейзаж“ започва от 25 000 евро, а интересът е масов – участници по интернет, телефон и на живо в залата.

          „Всеки искаше да я купи, имаше гора от ръце. Наддаването беше много сериозно“, коментира Игор Марковски, съсобственик на „Аполон и Меркурий“.

          Картината, маслен печат 73х94 см, е нарисувана през 1936 г., когато Бояджиев е на 33 години и все още работи с дясната си ръка, преди тежките здравословни проблеми, които променят стила му след 1951 г. Произведението не е показвано публично и е пазено десетилетия от собствениците си.

          Портрет на Ван Гог се озова в кокошарник Портрет на Ван Гог се озова в кокошарник

          Новият купувач е българин и придобива творбата с инвестиционна цел, като очаква стойността ѝ да достигне 100 000 евро в следващите две години.

          Сериозни наддавания имаше и за творби на Генко Генков, включително малка картина, продадена за 14 500 евро при стартова цена 4500 евро.

          Игор Марковски коментира, че с влизането на България в еврозоната се очакват положителни промени за пазара на изкуство:

          „Трябва да покажем, че българските автори са конвертируеми на Запад… Време е живите ни художници също да бъдат разпознаваеми навън.“

          Той критикува като остарял и ограничаващ сегашния Закон за културното наследство, който забранява износа на български картини над 100 години. От 1 януари 2026 г. тази забрана отпада:

          „Пазарът на изкуство ще стане свободен.“

          Картината „Пейзаж“ на Златю Бояджиев беше продадена за рекордните 81 000 евро на търг на аукционна къща „Аполон и Меркурий“.

          - Реклама -

          Предишният рекорд – 75 000 евро за вариант на „Ръченица“ от Иван Мърквичка – падна след десетилетие.

          Наддаването за „Пейзаж“ започва от 25 000 евро, а интересът е масов – участници по интернет, телефон и на живо в залата.

          „Всеки искаше да я купи, имаше гора от ръце. Наддаването беше много сериозно“, коментира Игор Марковски, съсобственик на „Аполон и Меркурий“.

          Картината, маслен печат 73х94 см, е нарисувана през 1936 г., когато Бояджиев е на 33 години и все още работи с дясната си ръка, преди тежките здравословни проблеми, които променят стила му след 1951 г. Произведението не е показвано публично и е пазено десетилетия от собствениците си.

          Портрет на Ван Гог се озова в кокошарник Портрет на Ван Гог се озова в кокошарник

          Новият купувач е българин и придобива творбата с инвестиционна цел, като очаква стойността ѝ да достигне 100 000 евро в следващите две години.

          Сериозни наддавания имаше и за творби на Генко Генков, включително малка картина, продадена за 14 500 евро при стартова цена 4500 евро.

          Игор Марковски коментира, че с влизането на България в еврозоната се очакват положителни промени за пазара на изкуство:

          „Трябва да покажем, че българските автори са конвертируеми на Запад… Време е живите ни художници също да бъдат разпознаваеми навън.“

          Той критикува като остарял и ограничаващ сегашния Закон за културното наследство, който забранява износа на български картини над 100 години. От 1 януари 2026 г. тази забрана отпада:

          „Пазарът на изкуство ще стане свободен.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Назарян: Очаквам ПАЧИС в София да вземе решения за по-силно регионално сътрудничество

          Десислава Димитрова -
          Очаквам в София парламентаристите от държавите членки на ПАЧИС да приемат далновидни решения, които да подкрепят сътрудничеството и развитието на страните в Черноморския регион.
          България

          Петков: Санкциите могат да решат проблема с НИС — политическа намеса държи високите цени на горивата

          Десислава Димитрова -
          Кирил Петков заяви, че казусът с „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС) е „кристално ясен“, а високите цени на горивата в Сърбия показват политическа намеса и опит за влияние върху правителството.
          Крими

          НЗОК предупреждава за фалшиви SMS-и, използвани за кибератаки

          Десислава Димитрова -
          От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщават, че са получили множество сигнали от граждани за SMS-и, изпратени уж от името на институцията.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions