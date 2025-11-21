НА ЖИВО
          Война

          Русия настъпва по целия фронт в Запорожка област, сривът в отбраната на ВСУ принуждава Киев да изпрати спешно подкрепления

          Ситуацията при Гуляйполе
          Ситуацията при Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия напредва стремително по целия фронт в Запорожка област. В петък, 21 ноември, бе обявено превземането на село Радостне от бойци от 64-та мотострелкова бригада, пише „Рибар“.

          Това потвърждава по-ранни твърдения за освобождението на Нечаевка. Освен това се наблюдава руски напредък в горските пояси източно от селото, а битката за Ново Запорожие е започнала.

          Въпреки това обстановката в този сектор остава нестабилна – Въоръжените сили на Украйна често предприемат контраатаки и струпват подкрепления. Според някои данни, 92-ра отделна десантно-щурмова бригада на украинските въоръжени сили е преместена в сектора.

          Украинските войски са активни на северния фланг близо до Гай и на южния фланг по линията Сладкое-Равнополе.

          Най-тежките боеве продължават близо до укрепения район при Гуляйполе. Руските войски се стремят да установят контрол над височините на изток, където в четвъртък беше превзето Веселое, а също така използват авиационни удари за пробив в позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          Сривът на фронта в източния запорожки сектор принуждава командването на ВСУ спешно да преразположи части от други сектори, но засега предприетите мерки не успяват да забавят съществено напредването на руските войски.

