Руската армия напредва стремително по целия фронт в Запорожка област. В петък, 21 ноември, бе обявено превземането на село Радостне от бойци от 64-та мотострелкова бригада, пише „Рибар“.
- Реклама -
Това потвърждава по-ранни твърдения за освобождението на Нечаевка. Освен това се наблюдава руски напредък в горските пояси източно от селото, а битката за Ново Запорожие е започнала.
Въпреки това обстановката в този сектор остава нестабилна – Въоръжените сили на Украйна често предприемат контраатаки и струпват подкрепления. Според някои данни, 92-ра отделна десантно-щурмова бригада на украинските въоръжени сили е преместена в сектора.
Украинските войски са активни на северния фланг близо до Гай и на южния фланг по линията Сладкое-Равнополе.
Най-тежките боеве продължават близо до укрепения район при Гуляйполе. Руските войски се стремят да установят контрол над височините на изток, където в четвъртък беше превзето Веселое, а също така използват авиационни удари за пробив в позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
Сривът на фронта в източния запорожки сектор принуждава командването на ВСУ спешно да преразположи части от други сектори, но засега предприетите мерки не успяват да забавят съществено напредването на руските войски.
Руската армия напредва стремително по целия фронт в Запорожка област. В петък, 21 ноември, бе обявено превземането на село Радостне от бойци от 64-та мотострелкова бригада, пише „Рибар“.
- Реклама -
Това потвърждава по-ранни твърдения за освобождението на Нечаевка. Освен това се наблюдава руски напредък в горските пояси източно от селото, а битката за Ново Запорожие е започнала.
Въпреки това обстановката в този сектор остава нестабилна – Въоръжените сили на Украйна често предприемат контраатаки и струпват подкрепления. Според някои данни, 92-ра отделна десантно-щурмова бригада на украинските въоръжени сили е преместена в сектора.
Украинските войски са активни на северния фланг близо до Гай и на южния фланг по линията Сладкое-Равнополе.
Най-тежките боеве продължават близо до укрепения район при Гуляйполе. Руските войски се стремят да установят контрол над височините на изток, където в четвъртък беше превзето Веселое, а също така използват авиационни удари за пробив в позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
Сривът на фронта в източния запорожки сектор принуждава командването на ВСУ спешно да преразположи части от други сектори, но засега предприетите мерки не успяват да забавят съществено напредването на руските войски.