Видеозапис от превземането на Купянск в Харковска област беше публикуван за първи път от Министерството на отбраната на Русия, предава ТАСС.

Той показва бойни действия на войските от групировката „Запад“. Видеото показва артилеристи и оператори на дронове FPV, които нанасят удари по временни пунктове за разполагане на ВСУ, техника и личен състав.

В края на видеото руските войски показват руското национално знаме в населеното място.