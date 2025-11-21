НА ЖИВО
          Руската армия е на 2-3 километра от първите къщи в Гуляйполе

          Командирът на екипаж на безпилотен летателен апарат с позивна „Ветка“ докладва в ефира на „Киев24“, че руската армия е на 2-3 километра от първите къщи на град Гуляйполе, Запорожка област.

          „Руснаците настъпват предимно от юг и изток. Гуляйполската агломерация е доста голяма, а уникалната особеност на Запорожката област е, че селищата тук са широко разпръснати, предимно малки. Гуляйполе е голям град и боевете в града са различни от боевете в степите. Тук има много укрития и като цяло е много по-трудно да се измести врагът от населено място, отколкото от земята“, обясни военнослужещата.

          Според нея това направление е стратегическа точка за руската армия, тъй като превземането на Гуляйполе е много важен фактор за нея.

          „Около 450 души остават в самото Гуляйполе и в момента се провежда активна евакуация. Тези, които остават в града, обаче или не могат да се евакуират поради здравословни причини, или просто не искат. Около две дузини души остават в близките населени места“, отбеляза тя.

