      петък, 21.11.25
          Война

          Руската армия е спряла пет опита на ВСУ да пробият обкръжението в Мирноград

          Руска артилерия
          Руска артилерия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Войници от руската групировка войски „Център“ са спрели пет опита от части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да пробият обкръжението и да се изтеглят от Мирноград в Донецка област, съобщава РИА Новости, като се позовава на Министерството на отбраната на Русия.

          „Пет опита на подразделения от 35-та бригада на морската пехота да излязат от обкръжението в северна посока с подкрепата на бронирана техника бяха осуетени. Унищожени са до 25 военнослужещи и четири бронирани бойни машини“, се казва в доклада.

          Щурмовите части на руската 51-ва армия продължават настъплението си в микрорайоните Източен и Западен и южната част на града, отбелязва министерството.

          Освен това руснаците съобщават, че са отблъснали шест украински атаки в посока Покровск. Там ВСУ са загубили до 50 бойци и два американски бронетранспортьора M113.

