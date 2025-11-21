Войници от руската групировка войски „Център“ са спрели пет опита от части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да пробият обкръжението и да се изтеглят от Мирноград в Донецка област, съобщава РИА Новости, като се позовава на Министерството на отбраната на Русия.

„Пет опита на подразделения от 35-та бригада на морската пехота да излязат от обкръжението в северна посока с подкрепата на бронирана техника бяха осуетени. Унищожени са до 25 военнослужещи и четири бронирани бойни машини“, се казва в доклада.

Щурмовите части на руската 51-ва армия продължават настъплението си в микрорайоните Източен и Западен и южната част на града, отбелязва министерството.

Освен това руснаците съобщават, че са отблъснали шест украински атаки в посока Покровск. Там ВСУ са загубили до 50 бойци и два американски бронетранспортьора M113.