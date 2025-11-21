НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия проби украинския фронт при Лиман и се закрепи в покрайнините на града

          0
          56
          Лиман
          Лиман
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е пробила отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) при Масляровка и се е закрепила в покрайнините на град Лиман, съобщава „Военная Хроника“.

          - Реклама -

          Самият град обаче е район, пълен с укрепени позиции, така че битката тепърва започва. Очаква се руската армия да омекоти украинската отбрана в цялата зона с въздушни удари и едва след това да се изпратят щурмови групи.

          Руската армия е пробила отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) при Масляровка и се е закрепила в покрайнините на град Лиман, съобщава „Военная Хроника“.

          - Реклама -

          Самият град обаче е район, пълен с укрепени позиции, така че битката тепърва започва. Очаква се руската армия да омекоти украинската отбрана в цялата зона с въздушни удари и едва след това да се изпратят щурмови групи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Командирът на полка „Ахил“: Потопихме позициите им, но руската армия обхожда Волчанск по фланговете

          Иван Христов -
          Ударът на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по бента на Белгородския язовир е оказал влияние върху боевете при Волчанск в Харковска област. Редица руски...
          Война

          ВСУ са ликвидирали опитващи се да се предадат в плен на руската армия украински войници в Покровск

          Иван Христов -
          Украински оператори на безпилотни летателни апарати са използвали дронове, за да унищожат украински войници, опитващи се да се предадат в плен на руската армия...
          Война

          Американски разрушител блокира пътя на руски танкер към пристанище във Венецуела

          Иван Христов -
          Танкер, превозващ руско гориво, е направил три опита да се приближи до Венецуела. Американски разрушител обаче го е блокирал, съобщава Bloomberg. Самият танкер е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions