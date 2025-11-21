Руската армия проби украинския фронт при Лиман и се закрепи в покрайнините на града

Руската армия е пробила отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) при Масляровка и се е закрепила в покрайнините на град Лиман, съобщава „Военная Хроника“.

Самият град обаче е район, пълен с укрепени позиции, така че битката тепърва започва. Очаква се руската армия да омекоти украинската отбрана в цялата зона с въздушни удари и едва след това да се изпратят щурмови групи.