Руснаците превзеха Радостное и надвиснаха над украинската отбрана северно от река Гайчур

Руската армия е превзела селището Радостное в Днепропетровска област и по този начин създава заплаха за отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) северно от река Гайчур, съобщава ТАСС, като се позовава на Министерството на отбраната на Русия.

„Освобождението на Радостне представлява заплаха за отбранителната линия на противника по поречието на река Гайчур от север и е важна стъпка в изтласкването на ВСУ на запад“, се казва в изявлението.