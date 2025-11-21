НА ЖИВО
          Руснаците превзеха Радостное и надвиснаха над украинската отбрана северно от река Гайчур

          Радостное
          Радостное
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е превзела селището Радостное в Днепропетровска област и по този начин създава заплаха за отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) северно от река Гайчур, съобщава ТАСС, като се позовава на Министерството на отбраната на Русия.

          „Освобождението на Радостне представлява заплаха за отбранителната линия на противника по поречието на река Гайчур от север и е важна стъпка в изтласкването на ВСУ на запад“, се казва в изявлението.

          Война

          DeepState: Руснаците напредват в дълбочина и атакуват ключов логистичен пункт между Покровск и Мирноград

          Иван Христов -
          Руските войски продължават да проникват все по-дълбоко в Покровск и са забелязани в различни райони както в града, така и в покрайнините му, според...
          Война

          Русия показа първи кадри от превземането на Купянск

          Иван Христов -
          Видеозапис от превземането на Купянск в Харковска област беше публикуван за първи път от Министерството на отбраната на Русия, предава ТАСС. Той показва бойни действия...
          Война

          ВСУ унищожиха китайска РСЗО Type-63 на фронта, Пекин отхвърли всички обвинения за доставка на смъртоносно оръжие

          Иван Христов -
          Китай за пореден път отрече обвиненията, че предоставя смъртоносни оръжия на Русия. Този коментар беше направен в отговор на доклад на Държавната гранична служба...

