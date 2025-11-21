НА ЖИВО
          - Реклама -
          Санкциите на САЩ срещу „Лукойл" и „Роснефт" вече са в сила

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          От днес официално влизат в сила санкциите, наложени от Съединените щати върху руските петролни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“, обявени от американското Министерство на финансите през октомври.

          Двете компании, заедно с десетки техни дъщерни дружества, са включени в списъка на специално обозначените лица на OFAC – Службата за контрол на чуждестранните активи. Това означава, че всички трансакции с тях попадат под пълна забрана.

          Обнародваха промените в закона свързан с „Лукойл“ (ВИДЕО) Обнародваха промените в закона свързан с „Лукойл“ (ВИДЕО)

          Според Вашингтон, санкциите целят да увеличат натиска върху Кремъл, заради липсата на „сериозен ангажимент“ от страна на Русия към мирния процес в Украйна. Американският министър на финансите Скот Бесент подчерта, че администрацията е готова да предприеме допълнителни мерки, ако ситуацията го изисква.

          На национално ниво българският парламент прие закон, който позволява назначаването на особен управител в рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, за да се гарантира непрекъснатата работа на съоръжението след 21 ноември.

          Съединените щати предоставиха и дерогация за българските дружества, свързани с „Лукойл“, валидна до 29 април 2026 г., която да гарантира нормалното функциониране на рафинерията в Бургас въпреки санкциите.

          - Реклама -

          Общество

          Жълт код за силен вятър в 18 области

          Дамяна Караджова -
          Днешният ден започва с жълт код за силен вятър в 18 области на страната, като най-засегнати ще бъдат районите с влияние на югозападния поток.
          Общество

          Недоволството расте: служителите на НОИ излизат на протест

          Дамяна Караджова -
          Служителите на Националния осигурителен институт излизат на протест днес, водени от синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа".
          Война

          Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа

          Дамяна Караджова -
          Предложеният 28-точков план на президентът на Америка Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна вече е официално представен в Киев

          1 коментар

          1. Санкциите са срещу Европа и е жалко за който не е го разбрал до сега.
            Само Индия е с население два пъти повече от Европа, работеща икономика жадна за евтина енергия .

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

