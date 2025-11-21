Санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ вече са в сила

От днес официално влизат в сила санкциите, наложени от Съединените щати върху руските петролни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“, обявени от американското Министерство на финансите през октомври.

- Реклама -

Двете компании, заедно с десетки техни дъщерни дружества, са включени в списъка на специално обозначените лица на OFAC – Службата за контрол на чуждестранните активи. Това означава, че всички трансакции с тях попадат под пълна забрана.

Според Вашингтон, санкциите целят да увеличат натиска върху Кремъл, заради липсата на „сериозен ангажимент“ от страна на Русия към мирния процес в Украйна. Американският министър на финансите Скот Бесент подчерта, че администрацията е готова да предприеме допълнителни мерки, ако ситуацията го изисква.

На национално ниво българският парламент прие закон, който позволява назначаването на особен управител в рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, за да се гарантира непрекъснатата работа на съоръжението след 21 ноември.

Съединените щати предоставиха и дерогация за българските дружества, свързани с „Лукойл“, валидна до 29 април 2026 г., която да гарантира нормалното функциониране на рафинерията в Бургас въпреки санкциите.