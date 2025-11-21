НА ЖИВО
          САЩ наложиха санкции на българка заради петролното ембарго срещу Иран

          Съединените американски щати включиха българска гражданка в списъка на санкционираните лица във връзка с нарушаване на петролното ембарго срещу Иран. Идентифицираното лице е Пенка Иванова от град Раковски.

          Оригиналният запис в регистъра на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) гласи:

          „MADZHARSKA, Penka Ivanova, Bulgaria; DOB 08 Jun 1977; POB Rakovski, Bulgaria; nationality Bulgaria; Gender Female; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Passport 388702412 (Bulgaria) expires 23 Sep 2027; National ID No. 7706084516 (Bulgaria) (individual) [SDGT] [IFSR] (Linked To: NIROOMAND TOOMAJ, Elyas).“

          От публикувания текст става ясно, че наложените мерки са вторични санкции. Те се изразяват в забрана за влизане на територията на САЩ, както и в блокиране на всякаква търговска и бизнес дейност с американски граждани и субекти. Като конкретна причина за включването на 48-годишната българка в ограничителния списък е посочена нейната връзка с Елиас Нируманд Тумаж.

