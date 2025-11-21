САЩ заплашиха Русия с нови санкции и оръжия за Украйна, ако не се съгласи на примирие

САЩ обещават да предоставят оръжия на Украйна и да наложат нови санкции на Русия, ако тя продължи да игнорира призивите за прекратяване на огъня. Това заяви Постоянният представител на Съединените шати в ООН Майкъл Уолц по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, предава УНИАН.

„Предложихме на Русия щедри условия, включително отмяна на санкциите. Помолихме Русия да прекрати атаките си и да се срещне директно с Украйна, за да договори мирно споразумение. За съжаление, боевете продължават. Трагично, това води до нови жертви сред цивилното население“, заяви посланикът.

Уолц спомена и нахлуванията на руски дронове във въздушното пространство на НАТО, което може да доведе до ескалация на конфликта.

Посланикът на САЩ в ООН отбеляза също, че ударите на Украйна по енергийния сектор на Русия и друга критична инфраструктура са ограничили способността на Кремъл да финансира военната си икономика.

„В крайна сметка цената за всички страни е опустошителна и е време да се сложи край на тази война. И се надявам всички да се съгласим, че тази война няма да завърши военно. Лидерите на Русия и Украйна трябва да преговарят. И Русия, и Украйна трябва да се споразумеят за прекратяване на огъня“, подчерта посланикът.

Той също така припомни, че в края на октомври САЩ наложиха допълнителни санкции срещу две от най-големите руски петролни компании и заплашиха Русия с по-нататъшни санкции и по-нататъшни доставки на оръжие за Украйна, ако Кремъл не прекрати огъня.

„Можем да наложим допълнителни икономически санкции. Ако Русия продължи да игнорира призивите за прекратяване на огъня, ние също ще продължим да предоставяме оръжия за отбраната на Украйна“, отбеляза Уолц.