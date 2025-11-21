САЩ заплашват да спрат доставките на оръжие за Украйна, ако не подпише мирния план до Деня на благодарността на 27 ноември

Украйна е изправена пред силен натиск от Вашингтон относно мирния план, разработен съвместно с Русия. САЩ заплашиха да спрат доставките на оръжие, ако Киев не подпише мирния план до 27 ноември, пише Reuters.

Двама източници заявяват пред агенцията, че Вашингтон е увеличил натиска върху Украйна да се съгласи с разпоредбите на „мирния план“ с Русия, който е бил посредничен от САЩ. Според източниците има дори заплахи за спиране на доставките на разузнавателна информация и оръжия, нещо, което не е било споменавано по време на предишни преговори.

Един източник, пожелал анонимност, уточни, че САЩ очакват рамковото споразумение да бъде подписано до следващия четвъртък, тоест до 27 ноември, когато американците отбелязват Деня на благодарността.

„Те (САЩ) искат да спрат войната и искат Украйна да плати за нея“, казва един от събеседниците.

Изданието припомня, че делегация от високопоставени американски военни се е срещнала с президента Володимир Зеленски в Киев на 20 ноември, за да обсъдят пътя към мира.

Посланикът на САЩ в Украйна и ръководителят на службата за връзки с обществеността на американската армия, които пътуваха с делегацията, нарекоха срещата успешна и заявиха, че Вашингтон се е стремил към „опростен график“ за подписване на този „мирен план“.