Силно земетресение разтърси Бангладеш, паника и в Индия (СМИМКИ + ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в Бангладеш, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на данни от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC). Трусът е бил на дълбочина 10 км и е настъпил в 10:38 ч. местно време в района на град Нарсингди, разположен около 30 км североизточно от столицата Дака.
Според Германския изследователски център по геонауки (GFZ) земетресението е било малко по-силно – 5,7 по Рихтер.
Американският институт за геологически изследвания предупреждава, че е „възможно да има значителен брой жертви“, въпреки че към момента няма официални данни за пострадали.
#Earthquake possibly felt 29 sec ago in #Bangladesh. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 21, 2025
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/aVeWXbQGLh
Трусът е бил усетен и в Индия, където местни жители съобщават за осезаемо люлеене. Десетки хора са излезли в паника от домовете си, притеснени от евентуални срутвания.
A 5.7-magnitude #earthquake shook Dhaka and several parts of #Bangladesh this morning, sending residents rushing outdoors as buildings trembled across the capital.— DD News (@DDNewslive) November 21, 2025
The quake struck at 10:38 am, with its epicentre in Madhabdi under Narsingdi district, according to Meteorologist… pic.twitter.com/tkOPDXkdaN