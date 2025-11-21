Силно земетресение разтърси Бангладеш, паника и в Индия (СМИМКИ + ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в Бангладеш, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на данни от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC). Трусът е бил на дълбочина 10 км и е настъпил в 10:38 ч. местно време в района на град Нарсингди, разположен около 30 км североизточно от столицата Дака.

Според Германския изследователски център по геонауки (GFZ) земетресението е било малко по-силно – 5,7 по Рихтер.



Американският институт за геологически изследвания предупреждава, че е „възможно да има значителен брой жертви“, въпреки че към момента няма официални данни за пострадали.

Трусът е бил усетен и в Индия, където местни жители съобщават за осезаемо люлеене. Десетки хора са излезли в паника от домовете си, притеснени от евентуални срутвания.