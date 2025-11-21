Sky News: Европа и Украйна не могат да отхвърлят плана за мир на Тръмп

Украйна и Европа не могат напълно да отхвърлят предложения от САЩ мирен план поради риска от отчуждаване на Доналд Тръмп, пише колумнистът на Sky News Доминик Уагхорн.

- Реклама -

Той отбелязва, че предложеният 28-точков план е подготвен от преговарящия на Тръмп Стив Уиткоф и представителя на Кремъл Кирил Дмитриев без участието на Европа и Украйна. Според автора, точките прикриват руските искания като мирно предложение.

Този план се появи в болезнен момент за украинците – на фона на опустошителни руски въздушни удари, на ръба на загубата на ключовия им бастион Покровск и на фона на най-сериозната политическа криза от началото на войната.

„Има подозрение, че Уиткоф и Дмитриев са се наговорили да изберат този момент, за да упражнят още по-голям натиск върху украинския президент“, отбелязва Уагхорн.

Въпреки това, колкото и да е странно, точно това нещо сега би могло да помогне на президента Зеленски да преодолее кризата, отбелязва той:

„В Киев планът Уиткоф-Дмитриев предизвика широко осъждане и възмущение. Съперниците нямат друг избор, освен да се обединят около военновременния лидер на Украйна, който е изправен пред такива неразумни искания“.

„Планът може да се е родил от преувеличената вяра на Доналд Тръмп в неговите мироопазващи способности. Освен това, има опасения, че екипът на Тръмп търси начини да му позволи напълно да се оттегли от този конфликт, като обвини украинската неотстъпчивост за провала на дипломацията си“, отбелязва анализаторът.

В същото време Европа и Украйна не могат напълно да отхвърлят този план поради риска от отчуждение на Тръмп:

„Те ще печелят време и ще се надяват, че въпреки всички доказателства, той все още може да бъде убеден да се отстрани от Кремъл и да окаже натиск върху Владимир Путин да прекрати войната, вместо да принуди Украйна да се предаде“.