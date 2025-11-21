НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Sky News: Европа и Украйна не могат да отхвърлят плана за мир на Тръмп

          0
          30
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна и Европа не могат напълно да отхвърлят предложения от САЩ мирен план поради риска от отчуждаване на Доналд Тръмп, пише колумнистът на Sky News Доминик Уагхорн.

          - Реклама -

          Той отбелязва, че предложеният 28-точков план е подготвен от преговарящия на Тръмп Стив Уиткоф и представителя на Кремъл Кирил Дмитриев без участието на Европа и Украйна. Според автора, точките прикриват руските искания като мирно предложение.

          Този план се появи в болезнен момент за украинците – на фона на опустошителни руски въздушни удари, на ръба на загубата на ключовия им бастион Покровск и на фона на най-сериозната политическа криза от началото на войната.

          „Има подозрение, че Уиткоф и Дмитриев са се наговорили да изберат този момент, за да упражнят още по-голям натиск върху украинския президент“, отбелязва Уагхорн.

          Въпреки това, колкото и да е странно, точно това нещо сега би могло да помогне на президента Зеленски да преодолее кризата, отбелязва той:

          „В Киев планът Уиткоф-Дмитриев предизвика широко осъждане и възмущение. Съперниците нямат друг избор, освен да се обединят около военновременния лидер на Украйна, който е изправен пред такива неразумни искания“.

          „Планът може да се е родил от преувеличената вяра на Доналд Тръмп в неговите мироопазващи способности. Освен това, има опасения, че екипът на Тръмп търси начини да му позволи напълно да се оттегли от този конфликт, като обвини украинската неотстъпчивост за провала на дипломацията си“, отбелязва анализаторът.

          В същото време Европа и Украйна не могат напълно да отхвърлят този план поради риска от отчуждение на Тръмп:

          „Те ще печелят време и ще се надяват, че въпреки всички доказателства, той все още може да бъде убеден да се отстрани от Кремъл и да окаже натиск върху Владимир Путин да прекрати войната, вместо да принуди Украйна да се предаде“.

          Украйна и Европа не могат напълно да отхвърлят предложения от САЩ мирен план поради риска от отчуждаване на Доналд Тръмп, пише колумнистът на Sky News Доминик Уагхорн.

          - Реклама -

          Той отбелязва, че предложеният 28-точков план е подготвен от преговарящия на Тръмп Стив Уиткоф и представителя на Кремъл Кирил Дмитриев без участието на Европа и Украйна. Според автора, точките прикриват руските искания като мирно предложение.

          Този план се появи в болезнен момент за украинците – на фона на опустошителни руски въздушни удари, на ръба на загубата на ключовия им бастион Покровск и на фона на най-сериозната политическа криза от началото на войната.

          „Има подозрение, че Уиткоф и Дмитриев са се наговорили да изберат този момент, за да упражнят още по-голям натиск върху украинския президент“, отбелязва Уагхорн.

          Въпреки това, колкото и да е странно, точно това нещо сега би могло да помогне на президента Зеленски да преодолее кризата, отбелязва той:

          „В Киев планът Уиткоф-Дмитриев предизвика широко осъждане и възмущение. Съперниците нямат друг избор, освен да се обединят около военновременния лидер на Украйна, който е изправен пред такива неразумни искания“.

          „Планът може да се е родил от преувеличената вяра на Доналд Тръмп в неговите мироопазващи способности. Освен това, има опасения, че екипът на Тръмп търси начини да му позволи напълно да се оттегли от този конфликт, като обвини украинската неотстъпчивост за провала на дипломацията си“, отбелязва анализаторът.

          В същото време Европа и Украйна не могат напълно да отхвърлят този план поради риска от отчуждение на Тръмп:

          „Те ще печелят време и ще се надяват, че въпреки всички доказателства, той все още може да бъде убеден да се отстрани от Кремъл и да окаже натиск върху Владимир Путин да прекрати войната, вместо да принуди Украйна да се предаде“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Над 800 бойци от „Азов“ са в руски плен

          Иван Христов -
          Над 800 бойци от бригадата „Азов“ на Националната гвардия на Украйна (НГУ) са в руски плен. Киев е успял да върне 200 бойци от...
          Война

          Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа

          Дамяна Караджова -
          Предложеният 28-точков план на президентът на Америка Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна вече е официално представен в Киев
          Война

          Путин заръча на руското военно командване: Целите на войната трябва да бъдат постигнати

          Иван Христов -
          В хода на посещение в един от командните пунктове на руската армия, където той се срещна с командването на войските, президентът на Русия Владимир...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions