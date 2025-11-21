Служители на НОИ в Бургас на протест, искат 20% увеличение на заплатите

Служители на Националния осигурителен институт (НОИ) в Бургас протестираха днес с искане в държавния бюджет за 2026 г. да бъде заложено увеличение на възнагражденията с минимум 20%. Демонстрацията е част от нарастващото недоволство в държавната администрация.
„Натовареността ни е огромна – и в работно, и в извънработно време“
Според Спаска Димитрова, председател на синдикалната организация на работещите в НОИ–Бургас към КТ „Подкрепа“, искането за 20% ръст на заплатите не е прекомерно:
Димитрова подчерта, че негативният обществен образ на служителите в институцията е несправедлив и че твърденията за „раздута администрация“ не отговарят на реалността.
Текучество, недостиг на кадри и ниско заплащане
В НОИ–Бургас работят 157 служители.
Чистите месечни заплати на експертите са между 1600 и 1800 лв.
Старши експертите получават около 1890–1900 лв.
Бонусите са само около 200 лв. месечно.
Димитрова посочи, че няма незаети щатове, защото кандидатури почти не постъпват. Текучеството е високо, а работата често се върши в извънработно време – обикновено без допълнително заплащане.
Синдикатите: заплащането трябва да е обвързано с реалната натовареност
На протеста беше подчертано, че:
служителите не получават допълнителен процент за трудов стаж и професионален опит;
е нужно въвеждане на система, която да отчита реалния обем работа;
трябва да се предприемат спешни мерки за задържане на кадрите, за да не се срине функционирането на осигурителната система.
Протестът в Бургас е част от нарастваща вълна на недоволство – синдикатите вече обявиха и национален протест в понеделник.
