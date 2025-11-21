Служители на НОИ в Бургас на протест, искат 20% увеличение на заплатите

Служители на Националния осигурителен институт (НОИ) в Бургас протестираха днес с искане в държавния бюджет за 2026 г. да бъде заложено увеличение на възнагражденията с минимум 20%. Демонстрацията е част от нарастващото недоволство в държавната администрация.

„Натовареността ни е огромна – и в работно, и в извънработно време“

Според Спаска Димитрова, председател на синдикалната организация на работещите в НОИ–Бургас към КТ „Подкрепа“, искането за 20% ръст на заплатите не е прекомерно:

„На фона на обстановката в страната това може да изглежда много, но натовареността и обемът работа, който извършваме – в работно и извънработно време – го налагат.“

Димитрова подчерта, че негативният обществен образ на служителите в институцията е несправедлив и че твърденията за „раздута администрация“ не отговарят на реалността.

Текучество, недостиг на кадри и ниско заплащане

В НОИ–Бургас работят 157 служители .

. Чистите месечни заплати на експертите са между 1600 и 1800 лв.

Старши експертите получават около 1890–1900 лв.

Бонусите са само около 200 лв. месечно.

Димитрова посочи, че няма незаети щатове, защото кандидатури почти не постъпват. Текучеството е високо, а работата често се върши в извънработно време – обикновено без допълнително заплащане.

Синдикатите: заплащането трябва да е обвързано с реалната натовареност

На протеста беше подчертано, че:

служителите не получават допълнителен процент за трудов стаж и професионален опит ;

; е нужно въвеждане на система, която да отчита реалния обем работа;

трябва да се предприемат спешни мерки за задържане на кадрите, за да не се срине функционирането на осигурителната система.

Протестът в Бургас е част от нарастваща вълна на недоволство – синдикатите вече обявиха и национален протест в понеделник.