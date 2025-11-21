НА ЖИВО
          Столична община стартира проекта „Зелени мерки за по-чист въздух"

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Столичната община дава начало на изпълнението на проекта „Зелени мерки за по-чист въздух в Столична община“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., Приоритет 5 „Въздух“, с общ бюджет от 5 737 614.06 лв. Това беше обявено на откриваща пресконференция на 21 ноември 2025 г.

          Зам.-кметът по „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева подчерта, че проектът е част от комплексен пакет мерки за трайно подобряване на качеството на въздуха.

          Тя уточни, че общината изгражда устойчива система от взаимосвързани инициативи – от подмяна на стари отоплителни уреди и въвеждане на НЕЗ за автомобили и отопление, през модернизация на градския транспорт, до разширяване на зелената инфраструктура.

          Основна цел на проекта

          Проектът е насочен към намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ₁₀) от вторично разпрашаване чрез изграждане на високоефективна зелена инфраструктура.

          Планира се озеленяване на общо 9.90 хектара, включващо:

          • 2 089 нови дървета (1809 широколистни и 280 иглолистни);
          • 57 664 широколистни храсти, доказани като ефективни при улавяне на ФПЧ.

          Основни направления на мерките

          • Улично озеленяване – седем обекта по ключови булеварди, като „Цар Борис III“, „Тодор Александров“, „Цариградско шосе“.
          • Озеленяване на междублокови пространства – в ж.к. „Младост 2“ и ж.к. „Обеля 2“, с акцент върху зоните около пътните артерии.
          • Иновативни зелени решения – вертикална зелена стена при входа на „Университетска първа МБАЛ София“ и мобилни кашпи със система за мъглуване в детската площадка в „Северен парк“.
          Залесителните дейности обхващат 11 обекта в различни части на града. Първият – около бул. „Хан Кубрат“ (между „Ломско шосе“ и „Бели Дунав“) – вече е възложен, а работата на терен започва следващата седмица.

          Ефект и значение

          Засаждането на над 2000 дървета и близо 60 000 храсти е пряка инвестиция в здравето на софиянци“,

          заяви Бобчева.

          Тя посочи, че иновативните зелени решения доказват стремежа на София към място сред 100-те климатично неутрални града на бъдещето.

          Проектът ще допринесе за:

          • по-добро качество на живот,
          • намаляване на здравните рискове,
          • доказване на напредъка пред Европейската комисия,
          • намаляване на риска от санкции срещу България.

          Проект BG16FFPR002-5.004-0001 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС чрез Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

          - Реклама -

