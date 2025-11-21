Столична община стартира проекта „Зелени мерки за по-чист въздух“

Столичната община дава начало на изпълнението на проекта „Зелени мерки за по-чист въздух в Столична община“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., Приоритет 5 „Въздух“, с общ бюджет от 5 737 614.06 лв. Това беше обявено на откриваща пресконференция на 21 ноември 2025 г.
Зам.-кметът по „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева подчерта, че проектът е част от комплексен пакет мерки за трайно подобряване на качеството на въздуха.
Тя уточни, че общината изгражда устойчива система от взаимосвързани инициативи – от подмяна на стари отоплителни уреди и въвеждане на НЕЗ за автомобили и отопление, през модернизация на градския транспорт, до разширяване на зелената инфраструктура.
Основна цел на проекта
Проектът е насочен към намаляване на нивата на фини прахови частици (ФПЧ₁₀) от вторично разпрашаване чрез изграждане на високоефективна зелена инфраструктура.
Планира се озеленяване на общо 9.90 хектара, включващо:
2 089 нови дървета (1809 широколистни и 280 иглолистни);
57 664 широколистни храсти, доказани като ефективни при улавяне на ФПЧ.
Основни направления на мерките
Улично озеленяване – седем обекта по ключови булеварди, като „Цар Борис III“, „Тодор Александров“, „Цариградско шосе“.
Озеленяване на междублокови пространства – в ж.к. „Младост 2“ и ж.к. „Обеля 2“, с акцент върху зоните около пътните артерии.
Иновативни зелени решения – вертикална зелена стена при входа на „Университетска първа МБАЛ София“ и мобилни кашпи със система за мъглуване в детската площадка в „Северен парк“.
Залесителните дейности обхващат 11 обекта в различни части на града. Първият – около бул. „Хан Кубрат“ (между „Ломско шосе“ и „Бели Дунав“) – вече е възложен, а работата на терен започва следващата седмица.
Ефект и значение
Тя посочи, че иновативните зелени решения доказват стремежа на София към място сред 100-те климатично неутрални града на бъдещето.
Проект BG16FFPR002-5.004-0001 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС чрез Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.
