      петък, 21.11.25
          Свлачище блокира Кресненското дефиле, шофирайте внимателно

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Временно движението по главен път Е-79 Благоевград – Кресна се осъществява двупосочно в една лента заради свличане на скална маса, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          От АПИ призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание и съобразена скорост.
          Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

          По първоначална информация няма пострадали.

          България

          Конференция в София на водещи световни и български лекари

          Десислава Димитрова -
          В София се провежда конференция, на която водещи световни и български експерти обсъждат ключови теми в областта на невроофталмологията.
          Политика

          Костадинов: Сезираме Конституционния съд за „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Партия „Възраждане“ внася искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционни текстове от законопроекта за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтени...
          Крими

          Катастрофа след отнето предимство: 18-годишен удари автобус и напусна мястото

          Дамяна Караджова -
          18-годишен младеж е блъснал автобус в Момчилград и след това е напуснал мястото на произшествието

