Свлачище блокира Кресненското дефиле, шофирайте внимателно

Временно движението по главен път Е-79 Благоевград – Кресна се осъществява двупосочно в една лента заради свличане на скална маса, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От АПИ призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

По първоначална информация няма пострадали.