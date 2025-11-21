НА ЖИВО
          Телефонни измамници взеха близо 8 хиляди лева от 81-годишна жена

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Възрастна жена от Казанлък е станала жертва на телефонна измама и е предала близо 8 хиляди лева на непознат, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Стара Загора, цитирани от Агенция „Фокус“.

          40-годишна жена задържана за телефонна измама 40-годишна жена задържана за телефонна измама

          На 20 ноември 81-годишната жена се е явила в РУ – Казанлък и е съобщила, че около 17:00 ч., след поредица от телефонни разговори, в които била заблудена, че помага на полицията, е дала на неизвестен мъж сумата от около 7660 лв.

          По случая в РУ – Казанлък е образувано досъдебно производство.

