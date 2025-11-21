НА ЖИВО
          Тръмп притиска Киев: „Приемете плана до четвъртък — или санкции“

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че скоро ще въведе „много мощни“ санкции срещу Русия, ако няма напредък към мирно споразумение.

          Тръмп потвърди, че изисква от Украйна да се съгласи с американския мирен план до четвъртък, като посочи, че Денят на благодарността е „подходящ момент“ Киев да одобри предложението на Вашингтон.

          Според него Украйна „губи територия“, докато „Путин не иска да продължава войната“ — аргументи, с които Тръмп оправдава натиска за бързо сключване на сделка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: „Ще пренапиша плана на Тръмп – точка по точка“

          Пламена Ганева -
          Зеленски: „Ще убеждавам САЩ и ще предлагам алтернативи на плана на Тръмп“ В редовното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев няма да...
          Политика

          Планът на САЩ: Русия се връща в G8 срещу мир с Украйна

          Пламена Ганева -
          The Wall Street Journal разкри детайли от американския план: връщане на Русия в G8 срещу мирно споразумение Според The Wall Street Journal, което се е...
          Инциденти

          Земетресение край брега на Хоншу, Япония

          Десислава Димитрова -
          Земетресение е отчетено край източния бряг на най-големия японски остров Хоншу, показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

