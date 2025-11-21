Тръмп притиска Киев: „Приемете плана до четвъртък — или санкции“

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че скоро ще въведе „много мощни“ санкции срещу Русия, ако няма напредък към мирно споразумение.
Тръмп потвърди, че изисква от Украйна да се съгласи с американския мирен план до четвъртък, като посочи, че Денят на благодарността е „подходящ момент“ Киев да одобри предложението на Вашингтон.
Според него Украйна „губи територия“, докато „Путин не иска да продължава войната“ — аргументи, с които Тръмп оправдава натиска за бързо сключване на сделка.
Ето какво се оказва ? Тръмп и Путин решават ?