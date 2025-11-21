Тръмп спря финансирането на „Свободна Европа“ в Унгария и я закриха

Унгарската секция на Радио „Свободна Европа“ прекрати дейността си днес, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп прекрати финансирането ѝ, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.
В официалното си съобщение медията заявява, че е работила „с отдаденост за предоставянето на обективна информация и качествена журналистика на унгарската аудитория“. Екипът благодари за доверието и подкрепата, като уточнява, че архивът и статиите ще останат достъпни онлайн.
Причината за спирането на финансирането
Решението идва в момент, когато администрацията на Тръмп рязко съкращава средствата за международни медии, включително „Свободна Европа“, „Гласът на Америка“, както и обществени медии като BBC и NPR.
Кари Лейк – кандидат за сенатор от Аризона и старши съветник в Американската агенция за глобални медии, назначена от Тръмп – уведомява Конгреса с официално писмо, че финансирането на унгарската секция се прекратява, защото:
Два дни по-късно тя пише в „Екс“:
Контекст: медийната среда в Унгария
От завръщането си на власт през 2010 г. премиерът Виктор Орбан постепенно изгражда мощна проправителствена медийна система. Много независими издания са:
закрити,
придобити от бизнесмени, близки до властта,
или поставени под политически контрол.
Според международната организация „Репортери без граници“, Орбан и управляващата партия ФИДЕС вече контролират около 80% от медийния пазар в страната, използвайки мрежа от олигарси за изкупуване на независими медии и превръщането им в проправителствени.
