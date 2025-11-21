Тръмп спря финансирането на „Свободна Европа“ в Унгария и я закриха

Унгарската секция на Радио „Свободна Европа“ прекрати дейността си днес, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп прекрати финансирането ѝ, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.

- Реклама -

В официалното си съобщение медията заявява, че е работила „с отдаденост за предоставянето на обективна информация и качествена журналистика на унгарската аудитория“. Екипът благодари за доверието и подкрепата, като уточнява, че архивът и статиите ще останат достъпни онлайн.

Причината за спирането на финансирането

Решението идва в момент, когато администрацията на Тръмп рязко съкращава средствата за международни медии, включително „Свободна Европа“, „Гласът на Америка“, както и обществени медии като BBC и NPR.

Кари Лейк – кандидат за сенатор от Аризона и старши съветник в Американската агенция за глобални медии, назначена от Тръмп – уведомява Конгреса с официално писмо, че финансирането на унгарската секция се прекратява, защото:

„дейността ѝ в Унгария не съвпада с националните интереси на САЩ и подкопава външната политика на президента Тръмп“.

Два дни по-късно тя пише в „Екс“:

„Глобалистите могат да изразяват омразата си към нашия съюзник Виктор Орбан, но няма да използват парите на данъкоплатците, за да дестабилизират унгарската държава чрез програми на ‘Свободна Европа’. Слагаме край на това.“

Контекст: медийната среда в Унгария

От завръщането си на власт през 2010 г. премиерът Виктор Орбан постепенно изгражда мощна проправителствена медийна система. Много независими издания са:

закрити,

придобити от бизнесмени, близки до властта,

или поставени под политически контрол.

Според международната организация „Репортери без граници“, Орбан и управляващата партия ФИДЕС вече контролират около 80% от медийния пазар в страната, използвайки мрежа от олигарси за изкупуване на независими медии и превръщането им в проправителствени.