Туск: „Русия мина червената линия“ – саботажът в Полша е държавен тероризъм

Полският премиер Доналд Туск произнесе остро изявление пред парламента, в което обвини Русия в „държавен тероризъм“ след саботажа на ключова железопътна линия към Украйна. Варшава официално обвинява Москва за двата инцидента, извършени през изминалия уикенд.

Туск призова за национално единство в момент, когато Кремъл се опитва да всява разкол в полското общество и да подкопае стабилността на държавата.

„Москва се опитва да ни раздели с Европа, с Украйна и, най-вече, да ни раздели помежду ни“, заяви той.

По думите му руските служби от месеци провеждат операции за отвличане на вниманието, които вече са преминали критичната граница.

„Можем да говорим дори за държавен тероризъм“, подчерта Туск.

Двата акта на саботаж са нанесени върху важна железопътна линия, използвана за транспорт на пътници, оръжия и стоки към Украйна. Полските служби са идентифицирали двама украинци, които са действали от името на Русия, и които след това са избягали в Беларус. Варшава официално е поискала тяхната екстрадиция.

Като част от ответните мерки Полша ще затвори последния функциониращ руски консулски офис в страната.

Туск остро предупреди депутатите да не се превръщат в инструмент на руската пропаганда, като припомни масираната дезинформационна кампания, опитваща се да прехвърли вината върху Украйна.

„Подкрепете Украйна в нейната война срещу Русия без никакви ‘но’“, заяви премиерът.

Той отправи конкретен призив към националистическите и крайнодесните депутати, както и към президентската институция, да не поставят под въпрос европейското единство.

„Подкрепете силен Запад, а не Русия“, настоя Туск.

Варшава от години предупреждава за хибридната война, която Москва води срещу Запада, но според Туск саботажите от последните дни са едни от най-ясните доказателства за ескалацията.