В Испания пак хвалят Хулио Веласкес

Хулио Веласкес има идеалната възможност да стигне до първи трофей в кариерата си, а това най-вероятно ще е шампионската титла, смята журналистът Уго Франко Наваро oт „Aragondigital“.

Изданието следи изкъсо изявите на 44-годишния треньор на Левски, който в един от момент от кариерата си води Реал Сарагоса, базиран в столицата на испанския регион Арагон.

„Животът предлага много обрати и може да ви изненада от ден за ден. Просто попитайте за това Хулио Веласкес, защото в този момент той преживява може би един от най-добрите периоди, откакто започна треньорската си кариера. Веласкес се впусна в екзотично приключение в Левски от България, където се прероди по впечатляващ начин след лошия си период в Реал Сарагоса. Треньорът от Саламанка кацна в българската столица през януари 2025 г., за да поеме ръководството на един от гигантите на страната, вторият отбор с най-много трофеи на местна почва (58) след ЦСКА (60). И още през първия полусезон постигна важен етап в клуба: класира го втори, десет години след последното подобно постижение. Добрият импулс, постигнат през миналия сезон, се пренесе и в този, въпреки отпадането от АЗ Алкмаар в Лигата на конференциите. В момента отборът води в първенството след изминалите 15 кръга, средата на надпреварата, тъй като участват 16 отбора, изпреварвайки най-близкия си преследвач ЦСКА 1948 с пет точки“, пише изданието, цитирано от „Мач Телеграф“.

„Възможността пред Веласкес може да бъде уникална както за него, така и за Левски. Основният им съперник е на 13 точки назад и е почти невъзможно да се бори за титлата, но сривът на доминиращата сила в състезанието – Лудогорец, е може би още по-изненадващ. Шампионите от последните 14 сезона се намират на пето място. Следователно ситуацията е идеална за Левски да си върне шампионата след 16-годишно прекъсване“, коментира журналистът.

„Отличната работа на Хулио Веласкес накара Левски да удължи договора му до 2028 г. Това дългосрочно споразумение демонстрира непоколебимата увереност на ръководството, че разполага с правилния човек, който да води отбора за години напред“, допълва Наваро и припомни, че в Реал Сарагоса Веласкес спечели само 15 от 42 възможни точки и отборът му завърши на 7 точки пред изпадащите и на цели 11 от плейофите за промоция в елита.