НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Въведение Богородично – Денят на християнското семейство и духовното единство

          0
          15
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          На 21 ноември Православната църква отбелязва един от най-светлите празници – Въведение Богородично, който е приет и като Ден на християнското семейство и православната младеж.

          - Реклама -

          Според църковното предание именно на този ден се случва едно от най-паметните събития от живота на Светата Дева. Родителите на Богородица – Йоаким и Анна, които обещали още преди раждането ѝ да я посветят на Бога, изпълнили своя обет, когато тя навършила три години. Със запалени свещи близките я съпроводили до Йерусалимския храм, където малката Мария била поставена на първото стъпало. За всеобщо удивление тя сама се изкачила по всички 15 стъпала и застанала на най-горното.

          Там я посрещнал първосвещеник Захария, бащата на св. Йоан Кръстител, който я въвел дори в Светая Светих – място, в което влизал веднъж годишно единствено първосвещеникът. В храма Светата Дева живеела заедно с други девойки, посветени на Бога – трудела се, молела се и изучавала Свещеното Писание, подготвяйки се за своето високо назначение.

          Кой има имен ден днес? Кой има имен ден днес?

          Празникът като самостоятелно честване се отбелязва от 715 година, а през 543 година император Юстиниан Велики построява в Константинопол църква, посветена на Въведение Богородично.

          Според църковния календар празникът попада в периода на Коледните пости, но на този ден е разрешена консумацията на риба. За вярващите това е време за Свето причастие, духовно обновление и укрепване на вярата.

          С решение на Св. Синод от 1929 г. празникът у нас се чества и като Ден на християнското семейство и православната учаща се младеж. В миналото денят започвал със Света литургия, на която учениците се причастявали. Семейното посещение в храма символизира въвеждането на малката Мария в Божия дом и напомня на родителите за техния дълг да възпитават децата си в добродетел, вяра и благочестие.

          На 21 ноември Православната църква отбелязва един от най-светлите празници – Въведение Богородично, който е приет и като Ден на християнското семейство и православната младеж.

          - Реклама -

          Според църковното предание именно на този ден се случва едно от най-паметните събития от живота на Светата Дева. Родителите на Богородица – Йоаким и Анна, които обещали още преди раждането ѝ да я посветят на Бога, изпълнили своя обет, когато тя навършила три години. Със запалени свещи близките я съпроводили до Йерусалимския храм, където малката Мария била поставена на първото стъпало. За всеобщо удивление тя сама се изкачила по всички 15 стъпала и застанала на най-горното.

          Там я посрещнал първосвещеник Захария, бащата на св. Йоан Кръстител, който я въвел дори в Светая Светих – място, в което влизал веднъж годишно единствено първосвещеникът. В храма Светата Дева живеела заедно с други девойки, посветени на Бога – трудела се, молела се и изучавала Свещеното Писание, подготвяйки се за своето високо назначение.

          Кой има имен ден днес? Кой има имен ден днес?

          Празникът като самостоятелно честване се отбелязва от 715 година, а през 543 година император Юстиниан Велики построява в Константинопол църква, посветена на Въведение Богородично.

          Според църковния календар празникът попада в периода на Коледните пости, но на този ден е разрешена консумацията на риба. За вярващите това е време за Свето причастие, духовно обновление и укрепване на вярата.

          С решение на Св. Синод от 1929 г. празникът у нас се чества и като Ден на християнското семейство и православната учаща се младеж. В миналото денят започвал със Света литургия, на която учениците се причастявали. Семейното посещение в храма символизира въвеждането на малката Мария в Божия дом и напомня на родителите за техния дълг да възпитават децата си в добродетел, вяра и благочестие.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Великобритания затяга правилата: новите мерки ще ограничат достъпа до социални помощи и жилища

          Дамяна Караджова -
          Великобритания подготвя едни от най-строгите промени в социалната си система от десетилетия.
          Общество

          Грешен тест за наркотици прати учител в ареста и без кола за година

          Дамяна Караджова -
          Учителят Петър Матев от София преживява абсурден казус – арест, 24-часово задържане и близо година без автомобил заради фалшиво положителен тест
          Икономика

          Санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ вече са в сила

          Дамяна Караджова -
          От днес официално влизат в сила санкциите, наложени от Съединените щати върху руските петролни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions