Въведение Богородично – Денят на християнското семейство и духовното единство

На 21 ноември Православната църква отбелязва един от най-светлите празници – Въведение Богородично, който е приет и като Ден на християнското семейство и православната младеж.

- Реклама -

Според църковното предание именно на този ден се случва едно от най-паметните събития от живота на Светата Дева. Родителите на Богородица – Йоаким и Анна, които обещали още преди раждането ѝ да я посветят на Бога, изпълнили своя обет, когато тя навършила три години. Със запалени свещи близките я съпроводили до Йерусалимския храм, където малката Мария била поставена на първото стъпало. За всеобщо удивление тя сама се изкачила по всички 15 стъпала и застанала на най-горното.

Там я посрещнал първосвещеник Захария, бащата на св. Йоан Кръстител, който я въвел дори в Светая Светих – място, в което влизал веднъж годишно единствено първосвещеникът. В храма Светата Дева живеела заедно с други девойки, посветени на Бога – трудела се, молела се и изучавала Свещеното Писание, подготвяйки се за своето високо назначение.

Празникът като самостоятелно честване се отбелязва от 715 година, а през 543 година император Юстиниан Велики построява в Константинопол църква, посветена на Въведение Богородично.

Според църковния календар празникът попада в периода на Коледните пости, но на този ден е разрешена консумацията на риба. За вярващите това е време за Свето причастие, духовно обновление и укрепване на вярата.

С решение на Св. Синод от 1929 г. празникът у нас се чества и като Ден на християнското семейство и православната учаща се младеж. В миналото денят започвал със Света литургия, на която учениците се причастявали. Семейното посещение в храма символизира въвеждането на малката Мария в Божия дом и напомня на родителите за техния дълг да възпитават децата си в добродетел, вяра и благочестие.