      петък, 21.11.25
          Великобритания обяви готовност да изпрати войски в Украйна

          Иван Христов
          Великобритания е определила кои военни части може да изпрати в Украйна и е готова бързо да преразположи войски, ако мирните преговори са успешни, съобщава Bloomberg.

          Министърът на отбраната Джон Хийли обяви, че Обединеното кралство е актуализирало плановете си за изпращане на войски в Украйна като част от така наречената „Коалиция на желаещите“ – група държави, водени от Великобритания и Франция, които подкрепят Украйна. Военните командири на Обединеното кралство са определили кой контингент ще бъде изпратен и къде ще се намира щабът им.

          По думите на Хийли, плановете ще бъдат финализирани с други членове на коалицията, като се вземат предвид нуждите на Украйна, и ще бъдат коригирани в зависимост от условията на евентуално мирно споразумение.

          „Тези планове означават, че когато настъпи мир, ние ще бъдем готови“, поясни Хийли, добавяйки, че те включват възможността за разполагане на „британски войски в Украйна, за да се осигури този мир в дългосрочен план“.

          Той добави, че Великобритания се готви да похарчи повече от 100 милиона паунда (130 милиона щатски долара), за да покрие първоначалните разходи за изпращане на войските си в Украйна.

          Плановете включват:

          създаване на координационна група, ръководена от британски офицер;

          предоставяне на логистика, оръжия и експерти по обучение на украинските военни;

          въздушни патрули, които ще позволят възобновяване на нормалния международен въздушен трафик;

          разширяване на оперативната група в Черно море за разминиране и гарантиране на сигурността на морските пътища до и от украинските пристанища.

          Заслужава да се отбележи, че една от точките в мирния план на САЩ е изискването да не се разполагат войски на НАТО в Украйна.

